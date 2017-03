Barák v TAK URČITĚ: O nemoci, kabině Slavie, přestupu i Van Kesselovi

Barák v TAK URČITĚ: O nemoci, kabině Slavie, přestupu do Udine i Van Kesselovi

Jak se rodil přestup do italského Udine? Jakou nabídku mu dala Slavia? Záložník Antonín Barák odhalil detaily sledovaného transferu v pořadu O2 Sport a iSport.cz TAK URČITĚ. Talentovaný reprezentant toho nicméně prozradil mnohem více. Třeba kdo je šéfem v kabině Slavie a jak do ní zapadal Gino van Kessel. Nebo jaký je rozdíl mezi trenéry Dušanem Uhrinem a Jaroslavem Šilhavým. Pořad byl natáčen ještě před zápasem Slavie s Plzní

O únavovém syndromu

„Měl jsem to půl roku, měsíc až dva jsem byl fakt ve velké krizi. Pak to nějak odeznělo, spíše jsem měl problémy se zády. Ale díky cvičení, na které jsem najel, jsem vrozenou vadu odstranil a dá se říct, že už tam není žádné riziko. Už tři roky cvičím pětkrát denně. Dalo mi to hodně disciplínu.“

O kabině Slavie

„Může se zdát, že je tam přecpáno, ale konkurence je zdravá. Doufám, že to nepřeroste, zatím se to drží a kabina funguje suprově. Zásluhu na tom mají hlavně kluci jako Jirka Bílek a Milan Škoda. Je tam zdravé jádro. Musím zaklepat, snad to vydrží.“

<p>Jak se rodil přestup do italského Udine? Jakou nabídku mu dala Slavia? Záložník Antonín Barák odhalil detaily sledovaného transferu v pořadu O2 Sport a iSport.cz TAK URČITĚ. Talentovaný reprezentant toho nicméně prozradil mnohem více. Třeba kdo je šéfem v kabině Slavie a jak do ní zapadal Gino van Kessel.</p>

O Van Kesselovi

„Gino je flegmatik, ale mám ho rád. Vždy pomohl, je to príma kluk do kabiny. Bohužel na hřišti má třeba trochu jiný přístup, má to jinak nastavené, ale jako kluk byl v pohodě.“

O přestupu do Udine a nabídce Slavie

„Slavia s Udine hledala dlouho společnou cestu. Člověk na to musí myslet. Já jsem dostal fantastickou nabídku od Slavie, kterou jsem odmítnul, i když jsem za ní děkoval, protože málokdo takhle mladý něco takového dostane. Nechci se vyjadřovat k penězům, ale byla to fantastická nabídka. Pan Tvrdík se mě snažil dlouho přemluvit, ale nakonec celá Slavia pochopila, že si přeju vyzkoušet zahraniční ligu. Blbě jsem to kvůli tomu trávil, protože jsem nevěděl, co bude. Blbě jsem spal.“

O trenérovi Vlastimilu Petrželovi

„Hrozně bych mu přál postup s Baníkem. Byl to hrozně důležitý člověk v mém rozjezdu v dospělém fotbale. Dal mi první šanci a hodně jsem se toho pod ním naučil. Je to fantastický trenér, nemůžu o něm říct ani jedno špatné slovo.“