Kuka je nadšený ze Šilhavého a hlásí: Slavia má prvky, které mluví pro titul

V čem to vězí? Slavia se během velmi krátké doby proměnila ze skromného mužstva, kterému by bývalo stačilo vybojovat si kvalifikaci o Evropskou ligu, v mečouna, jenž jde po titulu, jako by cítil syrové maso. „Jarda Šilhavý,“ říká Pavel Kuka, bývalý útočník červenobílých. „Teď se víc a víc ukazuje, že je to hlavně o lidech. A on je v tuto chvíli tím pravým mužem na správném místě,“ hledá hlavní důvod.

V zimě se odborná veřejnost ve většině spíš shodovala, že titul si vezme zase Viktoria. Máte pocit, že se během úvodu jara stala v tomhle ohledu změna

„Myslím, že spíš bylo dané, že právě tyto dva týmy, Viktoria a Slavia, si to rozdají o titul, a to se jenom potvrdilo. Ale s tím, že Slavia v nedělním utkání udělala obrovský krok k výhře v lize.“

Máte pocit, že je Slavia momentálně nejlepší v lize?

„Takhle to řeknu – hraje nejlíp a jednotlivé prvky, které mluví pro titul, jsou tam strašně vidět. Jardovi Šilhavému se ve strašně rychlé době podařilo úplně stejné mužstvo, které předtím hrálo katastrofálně a nemělo žádný systém, přesvědčit, jaký systém vede k úspěchu.“

Rozdíl ve hře je patrný, že?

„Je až neuvěřitelný, rapidní je to hlavně v tom, jak hrají hráči bez míče, jak jsou neustále v pohybu, nabízejí se. Dokonce bych řekl, že v tomhle je velký rozdíl mezi Slavií a zbytkem české ligy. Ostatním mužstvům to dělá problémy a Slavia zaslouženě vede tabulku.“

Předběhla podle vás dobu?

„Já bych v tomhle ohledu nemluvil o Slavii, ale spíš o práci celého trenérského týmu. Je vidět, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž...“

Chápu tu narážku. Změna kouče během podzimní části byla tedy podle vás klíčová.

„Ano, byla. Protože podmínky v klubu byly nastavené už předtím, všechno po téhle stránce fungovalo, a tím pádem se ukazuje, že je to celé o lidech, nejen o penězích. Stejný příklad je třeba právě Plzeň, která řadu let systematicky výborně pracuje na sportovní stránce klubu a soustavně hraje o první místo. To je perfektní práce.“

Nehrozí ale ve Slavii, že by její rychlý nájezd na titul byl prchavý?

„Když to budete dělat systémově, tak ne. Navíc je tu i garance charakteru a dobré práce v podobě Jardy Šilhavého. Stejně tak se dá mluvit o managementu, už v něm nedochází k věcem, které Slavii provázely dřív. Je to práce, o které si myslím, že klub může přivést k dlouhodobému úspěchu. Podívejte se na první poločas proti Viktorii. I když fotbal nebyl takový, ten plný stadion, nadšení lidí a euforie byly symbolické, atmosféra trochu zakryla počáteční problémy ve hře. Takhle má vypadat komplexní fotbal.“