Co vede Slavii k titulu. Předběhla dobu, využila miliony. A padá konkurence

Meta „TITUL“ musí být od nedělního večera v Edenu přiznaná. Jinak by to snad zavánělo lehkým alibismem. Poté, co Slavia přeprala v přímém souboji o první místo Viktorii 1:0, navíc byla daleko aktivnějším týmem, už není kam ukročit.

Koneckonců i sám trenér Šilhavý v jedné větě přiznal, že bokem se v kabině domácích uvažovalo o vzájemných zápasech s Viktorií. Ve Štruncových sadech totiž Slavia prohrála 1:3, a kdyby v Edenu přidala ještě jeden zásah, umazala by výhodu soupeře. „Řeč na to padla,“ přiznal s úsměvem.

Dá se říct, že Slavia bez debat předběhla vlastní vývoj. Bohatě dotovaný klub zkrátka dobře využil čínské penízky, složil výborný kádr, dost možná nejlepší v lize, a tím se jeho postavení v soutěži zdá být dostatečně vyargumentované. Logické.

Vedle vlastních schopností ale „sešívaným“ hodně nahrává současná situace hlavní konkurence. Měly je honit Viktoria a Sparta, jenže obě mužstva předvádějí velké harakiri. Zatímco Slavia ještě na jaře neztratila, Západočeši už jsou dole pět bodů a Letenští tři.

„Budeme o titul bojovat, nicméně je to ještě strašně daleko, ve hře zůstává 33 bodů. Když to ale bude takhle naskakovat, budeme poctivě hrát a budeme produktivní, může to dopadnout,“ začíná Šilhavý věřit v dobrý konec při splnění daných podmínek.

Když se projev „sešívaných“ porovná s konkurencí, je zjevně vidět, kdo si jde nejsvižněji pro pohár. Sparta má problémy s formou opor, pořád ji navíc dusí početný zástup marodů a především slabé články v sestavě, zejména v obraně.

V Plzni nemají až takové kádrové starosti, některé jedince je však obtížné přemlouvat k opakovaným zodpovědným a energickým výkonům. Náchylnost ke ztrátám pak narůstá.

Slavia nahrává na titul sama sobě svými schopnostmi. Ale nahrávají jí i ostatní.

