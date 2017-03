Šéf českých sudích dohlížel na Barcelonu: Nikdy na to nezapomenu

Listkiewicz se ze své funkce nemůže vyjadřovat ke konkrétním verdiktům hlavního rozhodčího, které po utkání přinesly mnoho debat. Hodnocení arbitrů má při zápasech UEFA na starosti tzv. Referee Observer, kterým pro odvetu osmifinále Ligy mistrů byl László Vagner z Maďarska.

Listkiewicz plnul v Barceloně roli delegáta – dohlížel primárně na jiné než rozhodcovské záležitosti, například bezpečnost nebo chování fanoušků.

„Zápas mně přinesl jeden z největších zážitků, a to jsem s fotbalem už zažil opravdu hodně. Vyprodaný stadion, neskutečná atmosféra vyprodaného Nou Campu i neuvěřitelně dramatický závěr, to si budu navždy pamatovat," popsal někdejší předseda Polské fotbalové asociace.

Že je ve fotbale něco nemožné? Běžte s tím za Lionelem Messim a spol.! Fotbalisté Barcelony dokázali v odvetě osmifinále Ligy mistrů kousek, na který se bude ještě hodně dlouho vzpomínat. Nejenže oslavili postup po úžasné výhře 6:1, ale poslední tři góly dali navíc v posledních sedmi minutách! Jediné, co fantastický večer svěřenců Luise Enriqueho kalí, byly dvě sporné penalty. Hlavně ta na Luise Suáreze.

"Takový obrat ve skóre se zapíše do dějin a euforie domácích na stadionu tomu naprosto odpovídala. Dokážu se vžít i do pocitů hráčů a fanoušků PSG, kteří byli opravdu blízko postupu. A oceňuju i to, jak férově po skončení přijali konečný výsledek," zdůraznil.

Podle Listkiewicze proběhla noc po utkání v Barceloně v klidu, zklamaní fanoušci PSG si nevybíjeli frustraci ze ztraceného zápasu. K nepokojům došlo až na letišti v Paříži, kde si zklamaní příznivci počkali na hráče PSG. Více čtěte ZDE »

"Nezaznamenal jsem jediný incident, ať na stadionu, nebo mimo něj. Večer jsem ještě procházel barcelonskými ulicemi a všiml si mnoha hloučků, kde debatovali barcelonští i pařížští fandové. To je příkladné a určitě to umocnilo můj obrovský dojem ze středečního večera," dodal.