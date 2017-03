Vukadinoviče si hlídají: Jsem v šoku, jak mě brání. Překvapil ho Limberský

Čelí těsné obraně. Leví beci mu sebrali volnost, zatarasili cestu k bráně. Zlín strádá i proto, že Vukadin Vukadinovič (26) neláduje do šestnáctky jeden ostrý balon za druhým. V sobotu proti Slovácku to míní rozjet. Je načase…

Proč přestal Zlín dávat góly?

„To bych taky rád věděl… Proti Plzni jsme měli hodně šancí. Asi nám chybí klid v koncovce, teď nemáme střelce. Ale nejsme z toho nervózní. Už je k dispozici Beauguel, tak věřím, že tu smůlu prolomíme a nepříznivou sérii skončíme. Na tréninku střelbu pilujeme. Je jenom potřeba se zklidnit.“

Kdo by měl sázet branky?

„Dame Diop pokaždé šance má. Jde o to chytit se jedním gólem, pak už to půjde. Naše ambice se nemění, pořád máme vše ve svých rukou. Jsme v super pozici, dva body nad Boleslaví.“

Vy nemáte prostor, abyste se do zakončení vůbec dostal…

„Jsem v šoku, jak na mě leví obránci hrají. Překvapilo mě to hlavně u Limberského, kterého považuju za jednoho z nejlepších v lize. Obyčejně hodně podporuje útok, ale ve Zlíně se nedostal za půlku a nedal ani jeden centr. Soupeři se vykašlou na útočení po levé straně a zavřou to. Kolikrát mě zdvojují, až ztrojují. Jejich trenéři vidí, že jsme zprava nebezpečnější.“

Karviná se veze na vlně dobré formy – porazila Zlín a už pětkrát v řadě neprohrála. Tým Jozefa Webera se tak v tabulce ePojisteni.cz ligy dotáhla na bod od šestých Teplic. To Ševci musejí řešit problém: pět utkání za sebou nedali ani gól a jejich pozice na pohárových příčkách už nevypadá tak pevně jako na podzim.

Co s tím?

„Řešíme to s trenérem, možná uděláme před dalším zápasem nějakou změnu. Věděl jsem, že si na mě budou dávat větší pozor, že to nebude tak jednoduché jako na podzim. V Karviné na mě hrál Eismann osobku. On se ani nezasouval s ostatními třemi obránci, zůstával vyloženě u mě. Když jsem šel dopředu, on za mnou. Šel jsem dozadu, on za mnou… Byl jako můj stín.“

V sobotu jím nejspíš bude Eldar Civič ze Slovácka…

„Je to kamarád. Je hodně dobrý, ale Ashiru z Brna mu dělal problémy. Určitě přes něj vede cesta.“

Plzeňští remízou 0:0 ve Zlíně propásli šanci odskočit svým pronásledovatelům na celé tabulky ePojisteni.cz ligy. Domácí byli většinu zápasu lepší, vytvořili si i více šancí, ale když se nic ani po hlavičce Dame Diopa nedostal celým objemem za brankovou čáru, počtvrté za sebou se vstřeleného gólu nedočkali.