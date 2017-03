Holoubka mrzí pískání na Konatého: Je jedním z nás, zaslouží si podporu

Od začátku jarní sezony ePojisteni.cz ligy je to velké téma, které rozdělilo fanoušky Sparty. Návrat Tiémoka Konatého do sestavy totiž stále část z nich neskousla a na záložníka během zápasů hlasitě píská a bučí. To dost mrzí trenéra Letenských Davida Holoubka. „Konaté to cítí, proto nepodává výborné výkony,“ tvrdí mladý kouč.

„Když jsme se rozhodli, že Konatého vrátíme do týmu, dali jsme si závazek, že je náš a patří do kabiny Sparty,“ říká jasně Holoubek v rozhovoru pro Sparta TV. Proto sparťanského trenéra štve, že při zápasech musí jeho svěřenec snášet pískot i bučení.

„Nelíbí se nám, že se mu nefandí, protože v tu chvíli se nefandí nám všem. Je náš, stojíme za ním. Kdo z nás nikdy neudělal chybu? Zaslouží si druhou šanci a podporu,“ tvrdí Holoubek.

Kouč Sparty navíc přiznává, že nepříjemná atmosféra Konatého výkony výrazně ovlivňuje. „Snaží se být silný a nepouštět si to do hlavy. Ale řekněme si, kdo z nás by pak byl schopný předvést stoprocentní výkon,“ říká.

„V hlavě to má, cítí tu nepodporu, proto jeho výkony nejsou výborné. My ho podporujeme, realizační tým i kluci na hřišti, ale fanoušci mu nepřidávají,“ dodává Holoubek, který rovněž vnímá, že se příznivcům Letenských na jaře nelíbí celková hra Sparty.

„Víme, že to není dobré. Ale snažíme se to změnit. Klima v kabině je dobré, vnímáme, co kolem děje a chceme převádět lepší výkony,“ tvrdí sparťanský trenér.

„Je to o práci, ale také o podpoře směrem k nám, což teď úplně není. Na podzim v Evropské lize za námi fanoušci stáli, pomáhali nám a bylo to znát i na výkonech. Teď, když se nám moc nedaří a fanoušci to vidí, tak bychom tu podporu potřebovali, ale moc se nám jí nedostává,“ obrací se ještě Holoubek na fanoušky.