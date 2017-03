Mohli jsme ven z bahna, ale posr... jsme Jihlavu i Příbram, lituje Černý

Je to zase porážka s týmem ze spodku tabulky. Co se v téhle situaci dá dělat?

„Řeknu vám jediné, neproměňujeme šance, které si vytvoříme, pak logicky nemůžeme vyhrát, to je ten hlavní důvod. Příbram měla penaltu, pár střel, my měli závary v jejich vápně, ale nedokážeme to dotlačit do sítě.“

Sráží vás hodně porážky od Jihlavy a Příbrami?

„Představovali jsme si, že po těch dvou zápasech budeme mít víc bodů než nula. Teď to musíme hodit za hlavu, soustředit se na další utkání. Potřebujeme zase dát gól, a nejlíp první, protože otáčet zápasy je pro nás teď strašně těžké.“

Jak moc si komplikujete boj o záchranu?

„Nenoříme se do těch nejhlubších vod, je tam takových pět mančaftů, které jsou namočené. Teď jsme se ale mohli dostat z bahna do louže, jenže jsme v tom bahně bohužel dál.“

Sebevědomí do dalších bojů to nenabourává?

„Ne, kdybychom nebyli sebevědomí, nevěřili si, nemůžeme hrát. Posrali jsme tyhle dva zápasy s Jihlavou a Příbramí, ale teď už se můžeme jenom odrazit.“

