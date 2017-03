Vrba a Sparta? Trenér chce do fotbalu, v Česku ho zajímají 4 kluby

Ve Spartě se odhodlali k velkému třesku. Po prohře v Mladé Boleslavi u prvního týmu skončili Tomáš Požár a David Holoubek. V páteční předehrávce se Zlínem mužstvo povedou asistenti Hejkal a Svoboda, ale co bude dál? Dojde snad na angažování Pavla Vrby, se kterým klub v minulých týdnech jednal? "V brzké době chci opět do fotbalu vstoupit," prozradil trenér v rozhovoru pro Moravskoslezský deník.

Sparta už podruhé v sezoně hledá trenéra. Éra Davida Holoubka krytá Tomášem Požárem nevyšla, vedneí klubu se rozhodlo konat. Dvojice u prvního týmu v pondělí skončila a v letenských kancelářích se vymýšlí, co dál.

Logicky přichází na přetřes jméno Pavla Vrby. Úspěšný kouč je po angažmá v Machačkale volný, se Spartou už jednal, ale dosud k dohodě nedošlo. "V současné době jsou v Česku tři, čtyři dobré a zajímavé adresy. Proto bych nespecifikoval jenom Spartu," uvedl Vrba pro Moravskoslezský deník.

V Česku pro ambiciózního trenéra připadá krom Sparty v úvahu určitě Plzeň, kde zažil veleúspěšnou éru, případně nadupaná Slavia. Oba týmy ale trenéry mají - u lídra ze Slavie má pevnou pozici Jaroslav Šilhavý, v Plzni (zatím) důvěřují Romanu Pivarníkovi. Přesto i na západě Čech zůstávají s Vrbou v kontaktu.

720p 480p 360p 240p <p><span>Fotbalisté Sparty prohráli ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 0:1 a dali šanci Slavii s Plzní zvýšit náskok v čele tabulky. O výhře domácích rozhodl stoper Douglas da Silva a středočeský celek tak ukončil sérii devíti zápasů za sebou bez vítězství trvající od října a Pražany porazil poprvé od dubna 2012. Čtvrtá Boleslav navíc snížila ztrátu na třetí Spartu na čtyři body.</span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:0. Zmar Letenských, střelec Da Silva a řádění chuligánů • VIDEO iSport TV

"Nyní mám od trénování delší pauzu, která je pro mě pozitivní. Přiznávám ale, že v brzké době chci opět do fotbalu vstoupit. Zda to bude ještě v tomto měsíci nebo v létě, není podstatné. Chci se zapojit do fotbalového dění a trénovat," prozradil Vrba.

Úspěšný kouč ale má k dispozici víc variant, než kluby v Česku. V Rusku si navzdory brzkému konci neudělal špatné renomé a není vyloučené, že mu na stole nepřistane nová nabídka z tamní soutěže.

"Nebudu tvrdit, že bych se do Ruska nevrátil. Dnes bych nešel do ruské ligy,

jak tomu bylo po mistrovství Evropy, kdy jsem nevěděl, do čeho jdu, jak to tam

funguje. Z tohoto pohledu ruskou ligu znám, vím, které kluby jsou pro mě

zárukou toho, že bych do toho šel. Dnes bych některé kluby odmítl, jako třeba

Tomsk," řekl Vrba.

Spartu do pátečního duelu se Zlínem povedou současní asistenti Zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal. Po víkendovém kole následuje reprezentační přestávka, kdy by letenský klub mohl oznámit svého nového kouče.

Bude to Pavel Vrba, nebo jiní adepti?