Blažek: Rada a Sparta? Konečně se začne něco dít. Neúspěchy nevadí

Je podle vás Petr Rada správnou volbou pro Spartu?

„Byl jsem s ním v Jihlavě, zažil jsem ho u národního týmu jako asistenta a můžu říct, že v tuhle chvíle se na Letné začne konečně něco dít. Ten model, který byl předtím, mi přišel zvláštní. Vychází to už z jeho povahy, protože on je živelný člověk. Podle mě by mohl tým nakazit tou svojí euforií. Jak jsem ho poznal, tak bude určitě férový ke všem. Pokud bude mít nějaké výhrady, dost razantně je dá najevo. Tak by to podle mě mělo být.“

Bude ve zbylých deseti duelech sázet na zkušenější hráče, nebo očekáváte, že bude pokračovat v trendu omlazování, který započal David Holoubek?

„Teď si netroufnu říct, jaká je situace uvnitř Sparty. Nevím, kdo je a kdo není zraněný, kdo může hrát. Nicméně určitě bude naslouchat starším hráčům a mladí budou muset poslouchat.“

V úterý v 10:30 nyl Petr Rada oznámen jako nový trenér Sparty, chvíli poté už vedl trénink. Podívejte se na záběry, jak cepoval hráče třetího mužstva ePojisteni.cz ligy.

Jaké lze očekávat změny, které by mohl zavést?

„Problém sparťanských hráčů je, že po prvním neúspěchu mají hlavy dole. Inkasují gól, nebo se jim nedaří a v týmu není jedinec, který by ten tým zvednul a nakopnul ho. A to do nich bude trenér lejt. Podle mě by se hráči ve Spartě měli obecně řídit heslem „Hlavy nahoru a víc makat“. Když to na hřišti nejde fotbalově, jakože to nyní nejde, tak se to holt musí hrát jinak. Plzni to také nejde, ale urve to, a třeba 1:0 vyhraje.“

Může být Rada dlouhodobější řešení pro Spartu?

„Myslím si, že to se bude odvíjet od toho, co se jim ve zbytku sezony podaří. Spartě přeju, aby skončila co nejvýš, i když první místo už to asi nebude. Měla by zkusit dohnat aspoň Plzeň, se kterou má ještě vzájemný zápas. Derby pro ni bude velmi těžké. Po zápase se Zlínem bude reprezentační pauza, takže má výhodu, v tom, že se muže dát do kupy. Záležet bude hlavně na tom, jak si to nastaví hráči ve svých hlavách. Ve Spartě není nikdo, kdo by neuměl hrát fotbal. Současný problém je jinde.“

Nový trenér Rada: Bylo to rychlé. Sparta není nemocná, je zdravá

Radovy kritici namítají, že při svém působení u reprezentace, ve Slavii a v dalších tuzemských klubech nic nevyhrál. Co vy nato?

„Takových trenérů je… A i ve Spartě třeba působili. To bych jako problém nebral.“

A co špatné vztahy s ředitelem úseku mládeže Jaroslavem Hřebíkem? Povídá se, že už delší dobu se tito dva vzájemně nesnáší.

„Záležet bude na tom, jak to bude od začátku nastavené. Podle mě bude nyní za vše zodpovědný hlavní trenér. Jak si nastaví vztahy s panem Hřebíkem, to netuším. Je to na něm a to, že se nemusí… Spousta lidí se nesnese, ale musí spolupracovat, jen musí najít kompromis. Bude to na něm, jak si jako hlavní kouč nastaví komunikaci s ostatními.“