ANKETA o Radovi: Podle Řepky zoufalost, Lokvenc volbu Sparty chápe

„Asi nebylo kam sáhnout, když to neklaplo s Vrbou. A potřebovala někoho zkušenějšího, kdo bude mít na hráče vliv. Rada umí zařvat, být pes. Takový trenér je v momentální situaci potřeba. Teď tam bylo pět trenérů bez kompetencí. Bylo to hodně špatné. Ale vinu nesou i hráči, které musí Rada psychicky povzbudit. Aby se dostali do pohody a body třeba i urvali. Jako Slavia. Tohle hráčům Sparty chybí a musí se psychicky zvednout. Uvědomit si, že hrají za nejlepší tým v Česku!“

Tomáš Řepka, bývalý obránce Sparty

NE

Proč nesouhlasíte se jmenováním Petra Rady?

„Protože to není trenér pro Spartu. Je to pro mě rozčarování! A nejsem jediný, komu se to nelíbí. Ale holt zoufalí lidi dělají zoufalé věci. Asi je to adekvátní tomu, jak to dneska ve Spartě vypadá. Velký klub a oni angažují tohohle pána.“



Jak si vysvětlujete, že dvojice Holoubek-Požár nefungovala?

„Kluci měli kvalitní přípravu, jenže ostrá soutěž je už o něčem jiném. V Rostově to propuklo. Tam se to nepovedlo, výsledek nebyl dobrej a následoval další špatný zápas, protože tohle zklamání z Evropské ligy se samozřejmě promítne i v domácí soutěži. Těch příčin může být opravdu spousta.“

Třeba se mluví o sporech hráčů s trenérem. Vy jste toho v kariéře taky zažil dost, jak tohle ovlivní kabinu?

„Nevidím dovnitř, ale tohle vám na klidu nepřidá. A když se do toho ještě zapojí fanoušci, tak je to umocněné, ještě horší. Takové věci nikdy nikomu nepomohly. Ale to vyplývá ze situace, ve které je Sparta. Podráždění lidé, fanoušci nechtějí Konatého. To jsou malinké věci, které se nakupují, a pak z toho vznikne velký problém.“



Být v kabině, přijal byste Konatého zpátky do týmu?

„Já ne. Nevzal bych kluka, který opovrhne Spartou a chce odejít. A pak mu je najednou dobrá. Byl to špatný krok. Na druhou stranu chápu, že klub ho vzal zpátky, protože ho chce v budoucnu prodat a zpeněžit. Tomu rozumím. Ale tyhle věci se prostě nedělají a neodpouští. Za Spartu musí chtít hrát každý, u nás je to vrchol kariéry! Aspoň dřív to tak bylo, nevím, jak to vnímají současní hráči…“



Ti jsou teď hlavně dole. V krizi. Jak ji odvrátit?

„Je to nepříjemná věc. Sparta patří někam jinam a není mi to jedno. Vadí mi to. Jak z toho ven? Nemyslet na to, nešťourat se v tom a trénovat. A jak krize přišla, tak zase odejde. Postupně, pomalinku. Stačí jeden dobrý výsledek, doufám, že Sparta porazí Zlín. Od toho se může odrazit.“

Třeba až k titulu? Je to ještě reálné?

„Náskok Slavie je samozřejmě velký, devět bodů je hodně. Ale ještě se bude hrát deset kol, ještě to bude dlouhý. Dokud je šance, kluci by měli věřit tomu, že se to otočí. Že i Slavia s Plzní budou klopýtat. Stát se může cokoliv.“



Složitější to bude pro Spartu i v dalších letech, nemyslíte? Vedle Plzně je tu najednou i silná Slavia s bohatým majitelem…

„Tohle je jen nějaký záchvěv. Já bych se moc neupínal k tomu, že Slavia bude hrát o titul každý rok. Možná tuhle sezonu si to nedejbože vybere, že bude někde nahoře. Ale potom to zase bude stará dobrá Slavia. Zase někde dole, ten prostředek tabulky, kam patří. (směje se) Ale je pravda, že dneska má liga pět šest mančaftů, se kterými musíme počítat. Pro lidi je to zajímavější.“