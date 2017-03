Jan Berger: Limberský? Měl by omezit své výstřelky, jinak ať zůstane svůj

Co by podle vás na Limberského platilo?

„To je těžký, v tomhle věku už jen tak někoho nepředěláte, nepřevychováte. Jestli uteče ze soustředění a vrátí se ráno, tak potřeboval do sebe něco dodat. Přitom já tyhlety kluky mám docela rád, dávají fotbalu jinou šťávu. Možná to nezní moc výchovně, ale já po šedesátce mluvit jinak už nebudu. Pro mě je rozhodující, co odvede na hřišti. A tam pořád odvádí dobrou práci. Jenom bych mu doporučil, ať sice zůstane, jaký je, ale své výstřelky omezí, protože se k ligovému fotbalistovi nehodí.“

„Určitě se mu pomoct dá, záleží na jeho okolí. Myslím tím v klubu, ne v rodině. Když mu budou věřit, že se uklidní, tak se dá ledacos zachránit. Musí se o někoho opřít. Něco v Plzni dokázal, něco odvedl, tak by byla škoda, aby ho za jeho prohřešky vyhodili. Měli by si sednout a říct si: Podívejte se, ten Limberský něco v klubu dokázal. Přeci takového člověka nevyhodíme, musíme mu pomoct.“„To určitě ne, přinejmenším pokutu, a klidně hodně vysokou, si určitě zaslouží. Vyhodit by byl ovšem špatný trest, přišli by o dobrého fotbalistu. Určitě bych to nedělal, nechal bych ho v kádru, ani ho nepřeřazoval do juniorky nebo vymýšlel jiné varianty. Je si třeba ale také uvědomit, že nejlepší fotbalová léta už má za sebou a nevím, jestli chce u fotbalu ještě zůstat. To by byla jiná situace.“

