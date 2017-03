Šéf Sparty o Radovi: Vybrali jsme trenéra, který může klubu pomoci hned

O tom, kdo povede Spartu v příští sezoně, se šéfa klub Adam Kotalík odmítá bavit. Svou pozornost teď upírá na Davida Lafatu a spol., právě od luxusně placených hvězd očekává adekvátní reakci na katastrofální vstup do jarní sezony. „O svoji budoucnost ve Spartě teď hrají především hráči. Každý teď musí na sto procent odvést svoji práci,“ říká jasně.

Proč vůbec při hledání nového trenéra Sparty padla volba na Petra Radu?

„Chtěli jsme přivést zkušeného trenéra a silnou osobnost. Někoho, kdo do kabiny vnese větší řád a disciplínu. Petr Rada tyhle předpoklady má. Zároveň musím ocenit, že se toho nezalekl a šel do rizika i v situaci, v jaké dnes tým je.“

Po nuceném odchodu Zdeňka Ščasného jste se na podzim zajímali o Jindřicha Trpišovského, Adriana Guľu nebo Pavla Vrbu. Petr Rada je proti nim zástupce staré trenérské školy. Nezrazujete tady cestu, kterou jste fotbalově chtěli jít?

„My jsme především museli reagovat na situaci, která v týmu vznikla. Po vydařené přípravě přišla porážka v Rostově, ze které už se tým nedokázal vzpamatovat. Tápal herně i výsledkově, nepřicházel žádný posun. Teď to není tolik o trenérské škole jako o tom dostat z hráčů co nejrychleji potenciál, který v sobě mají.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Nový trenér Rada: Bylo to rychlé. Sparta není nemocná, je zdravá • VIDEO iSport TV

Petr Rada také není zrovna oblíbencem sparťanských fanoušků. Co říkáte na jejich reakci, která je z větší části negativní?

„Počítali jsme s tím, že jméno Petra Rady vyvolá u fanoušků určité emoce. Ale ten tým je v nějaké situaci a stavu, který fanoušci zvenku nevidí. Nevybírali jsme nejoblíbenějšího trenéra, ale pragmaticky toho, který má předpoklady týmu pomoci hned. Do konce sezony chybí ještě deset kol, ve hře je třicet bodů. Ta situace není dobrá, ale musíme na ni reagovat a věříme, že dojem z letošní sezony ještě může být výrazně lepší, než jak to nyní vypadá.“

Co by se muselo stát, aby Petr Rada vedl Spartu i v příští sezoně? Vyhrát titul?

„Nebudu spekulovat, kdo povede Spartu v příští sezoně. A mluvit teď o titulu je skoro troufalost. Soustředíme se na aktuální situaci, kterou musíme zvládnout. O svoji budoucnost ve Spartě teď hrají především hráči. Každý teď musí na sto procent odvést svoji práci.“

A do kdy chcete mít vyřešené, kdo Spartu povede dál? Budete čekat až do konce sezony jako před dvěma roky se Zdeňkem Ščasným?

„Zdeněk tehdy dokoučoval sezonu a pak jsme si sedli a domluvili se na další spolupráci. Já na téma trenér teď nebudu vůbec spekulovat. Trenérem Sparty je Petr Rada, má naši plnou důvěru a chceme, aby tým začal šlapat. Nechci teď diskutovat o tom, co bude za tři měsíce.“

720p 480p 360p 240p <p>V úterý v 10:30 nyl Petr Rada oznámen jako nový trenér Sparty, chvíli poté už vedl trénink. Podívejte se na záběry, jak cepoval hráče třetího mužstva ePojisteni.cz ligy.</p> REKLAMA Rada v akci! Podívejte se, jak vedl na Letné první trénink Sparty • VIDEO iSport TV

Sezona Sparty není dobrá, určitě jste vy i vaši fanoušci čekali mnohem víc. Jaké jsou vaše cíle pro posledních deset kol?

„Chápeme, že jsou fanoušci rozzlobení, mají na to právo a mají i legitimní právo vyjádřit nespokojenost. Na druhou stranu chci věřit, že jsou pořád fanoušky Sparty a tým podpoří ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuje. Na podzim se nám povedla Evropská liga, vyhráli jsme skupinu se Southamptonem a Interem, v lize teď naopak ztrácíme hodně bodů, ale nemůžeme nic zabalit, stát se může ještě spousta věcí. Hráči svou kvalitu mají, trenér Rada přinese do kabiny nový impuls. Věřím, že každý na hřišti bude chtít dokázat, že do Sparty patří a že tým podpoří také fanoušci.“

Vyhodnotili jste si už příčiny toho, proč se vám zatím nedaří především v lize plnit cíle, které jste si vytkli?

„S odstupem času bychom některá rozhodnutí asi udělali jinak. V transferové politice i ve složení realizačního týmu. Na komplexnější hodnocení bude prostor až po sezoně. Výrazně jí ovlivnily i zdravotní problémy hráčů. Spoustu věcí v přípravě i péči jsme změnili, ale ty problémy nás pronásledují pořád. Máme silný kádr, ale prakticky za celou sezonu nebyl pořádně pohromadě.“

720p 480p 360p 240p <p><span>Fotbalisté Sparty prohráli ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 0:1 a dali šanci Slavii s Plzní zvýšit náskok v čele tabulky. O výhře domácích rozhodl stoper Douglas da Silva a středočeský celek tak ukončil sérii devíti zápasů za sebou bez vítězství trvající od října a Pražany porazil poprvé od dubna 2012. Čtvrtá Boleslav navíc snížila ztrátu na třetí Spartu na čtyři body.</span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:0. Zmar Letenských, střelec Da Silva a řádění chuligánů • VIDEO iSport TV

Proč podle vás selhal model Tomáš Požár – David Holoubek, o kterém jste zřejmě v zimě byli přesvědčení, že bude fungovat?

„Věděli jsme už v zimě, že jdeme do velkého rizika. Ale v tu chvíli nebyla jiná varianta, kterou bychom si představovali, reálně proveditelná. Navíc po podzimních výsledcích v Evropské lize a zvládnutí té zdravotní krize si realizační tým svým způsobem šanci zasloužil. Potřebovali jsme ale, aby se tým na začátku chytil a dobře do jara vstoupil. Bohužel se stal pravý opak a hráči ani realizační tým si s tím nedokázali poradit.“

Jaká nyní bude role Davida Holoubka ve Spartě?

„David je velmi talentovaný trenér a rozhodně s ním ve Spartě nadále počítáme. Okolnosti a podzimní dobré výsledky v Evropské lize ho postavily před výzvu, na kterou možná ještě ani nemohl být dobře připraven. Pro něj i pro nás je to velká zkušenost do budoucna, ale já jsem přesvědčen, že David se jednou na lavičku Sparty může vrátit.“