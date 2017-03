Páník: Až vyloučení pokazilo plán, jak na Spartě zkusit vyhrát

Jak moc vám nabouralo plány zranění obou stoperů?

„Je to nepříjemnost zrovna v tak těžkém utkání. Ta dvojice se spolu už sehrála… To jsou však vynucená střídání. Kluci už toho měli dost, odehráli všechno. Spíš mě mrzí vyloučení Matejova. To vám pustilo hodně žilou. Sparta má ve středu zálohy šikovné hráče a snažili jsme se to pokrýt. Jenže ve druhém poločase už jsme tam na ně měli jen dva a to bylo jasné, že dojde k přečíslení. Do toho se stoper Mazuch vysunul na hrot. My už to museli jen uválčit a uskákat, abychom neprohráli, protože to bychom si nezasloužili. K brance soupeře jsme se nedostali. Kdybychom dohrávali v plném počtu, chtěl jsem do hry poslat dva útočníky, přejít na systém 4-4-2 a snažit se utkání vyhrát.“

Další nepříjemností pro vás musí být produktivita, že?

„A jsme u toho… Vyloženou tutovku měl Vukadinovič a jasnou zase Jugas, který nedotlačil míč do branky. Proti Spartě si nevytvoříte osm gólových šancí. Když jsou dvě, tak je to paráda. Proti nám stál výborný brankář a to samé platilo na naší straně. Oba byli ozdobou utkání.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Zlín: Vukadinovič ve vyložené šanci o kousek minul sparťanskou bránu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Zlín: Fantastický Koubek – vychytal po rohu Jugasovu ránu z blízka • VIDEO iSport TV

Vnímal jste negativní atmosféru domácích fanoušků vůči vlastním hráčům a usnadnilo vám to nějak utkání?

„To je otázka pro hráče Sparty. Nejsou v ideální situaci. Když takoví soupeři jako třeba i Plzeň, kde jsme vyhráli, nejsou v top formě, tak s nimi můžeme vyhrávat. Jsme tým, který toho dokáže využít.“

O čemž vypovídá, že jste v aktuální sezoně neprohráli v Plzni, na Slavii a nyní ani na Spartě.

„Silní soupeři jsou pro hráče motivačním faktorem, který je dokáže silně ovlivnit. I doma s Plzní jsme hráli výborný zápas. To jsme možná byli i lepší a mohli vyhrát. Proti Spartě jsme taky měli příležitosti. Motivace je velké procento předvedeného výkonu. Když se podíváte, jak někteří hráli doma se Slováckem, tak to bylo tristní.“

Mezi lepší hráče proti Spartě patřil Ibrahima Benjamin Traoré, který ještě v minulé sezoně hrál druhou ligu. Jak se vám líbil jeho výkon?

„Já mu říkám chobotnice. Typologicky vypadá jako hráči, kteří hrají v anglické Premier League. Jsou vysocí, mají dlouhé nohy. Napadá mě třeba Yaya Touré. Na tréninku míč nemá, během chvíle díky těm svým „chapadlům“ už zase má. Pokud je dobře naladěný, a to většinou je, tak dokáže pracovat na velkém prostoru, bojovat se soupeřem, někdy i s dvěma. Myslím si, že to byl jeden z nejlepších nákupů, které jsme ve Zlíně udělali.“