Hušbauer o ztrátě Slavie: Věděl jsem, že štěstí nevydrží pořád

„Měli jsme rozhodnout v první půli, šancí jsme měli dost, abychom zvýšili na 2:0, bohužel jsme nedali a oni dali z jedné šance na 1:1. I druhou půli jsme začali dobře, bylo tam hodně závarů, bohužel to tam nespadlo,“ hodnotil duel Hušbauer.

Dvakrát jste trefil břevno, co chybělo ke gólu?

„V první půli jsem chtěl hrát na zadní, přesně takhle do brány, trochu mi to sjelo, takže to bylo trochu delší, škoda. Ta druhá? Taky smůla, že to alespoň nikdo nedorazil.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Slavia: Hušbauer táhlou střelou podruhé v zápase trefil břevno • VIDEO iSport TV

Byl brankář Liberce Dúbravka klíčovou postavou zápasu?

„Myslím, že ano. Chytal fantasticky, podržel tým a pro nás jen smůla, že jsme ho neprostřelili. Šance jsme měli. Simon měl také dorážku...“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Slavia: Hušbauer z přímého volného kopu trefil břevno • VIDEO iSport TV

Karetně jste byl ohrožený, ale čtvrtou jste nedostal, berete aspoň to jako pozitivum?

„Věděl jsem, že jsem ohrožený, takže jsem si na to dával trochu pozor, bohužel čtvrtou žlutou dostali další dva kluci, což je celá pravá strana. Nechtěl bych to komentovat, ale myslím, že Bóřa (Jan Bořil) žlutou určitě dostat neměl. Tam byl skluz a vzal balon, tam to bylo určitě vymyšlené. Je to škoda, že zrovna takhle před derby se nám dva vykartovali, ještě navíc v repre pauze.“

Věřil jste, že do třetice rozhodnete v závěru?

„Věřil jsem, že gól dáme dříve a že rozhodneme začátkem druhé půle. Ty dva zápasy jsem věděl, že jsme měli trochu štěstí a že to nepůjde furt, věděl jsem, že to bude těžký. Mohlo to tam padnout, ale dnes to prostě nepřišlo.“

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Slavia v Liberci remizovala 1:1 a promarnila šanci odskočit na čele tabulky zase na čtyřbodový odstup od Plzně. Červenobílí mohli litovat koncovky – šancí si totiž vytvořili víc než soupeř, ale Slovanu jednak zachytal Martin Dúbravka, jednak hosté svoje příležitosti zahazovali.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. Dúbravka se stal hrdinou • VIDEO iSport TV