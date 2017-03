Listkiewicz o rozhodčích: Chyby jsou, ale důvěra se zlepšila

"Myslím, že vše je v pořádku. Komise analyzovala všechny zápasy, já byl asi na čtyřech pěti. Chyby byly, ale myslím, že úroveň je dobrá, jsem spokojený. Vidím výsledky práce, kterou rozhodčí udělali v zimě na semináři v Portugalsku. Jsou dobře připraveni," řekl novinářům Listkiewicz.

Dobré ohlasy na výkony sudích má i od klubů. "Pracuji v Česku už devět měsíců a všude jsem slyšel, že tu je velký tlak od klubů, ale já žádný nepocítil. Jak jsem na stadionech a hovořím s lidmi, s funkcionáři, tak všichni mi řekli, že chyby jsou a bylo by lepší, kdyby nebyly, ale obecně považují úroveň rozhodčích za dobrou. Že to jde správným směrem. Důvěra v rozhodčí se zlepšila, i když ideální to ještě není," doplnil.

Nejvíce sudí chybovali v 21. kole a dva mají pozastavenou delegaci na dvě utkání. Petr Ardeleánu v Liberci neodpískal faul na slávistu Jana Bořila, který předcházel gólu domácích na konečných 1:1. Radek Příhoda měl zase udělit druhou žlutou kartu sparťanovi Lukáši Váchovi za kopnutí do hlavy Antonína Fantiše v utkání proti Zlínu (0:0).

Liberec - Slavia: Ekpai se parádně trefil z šestnáctky a je to 1:1

Stejný rozhodčí naopak zvládl šlágr 19. kola mezi prvními dvěma týmy ligy Slavií a Plzní. Správně vyloučil hostujícího Radima Řezníka a nenařídil penalty proti Viktorii za hru rukou Patrika Hrošovského a Lukáše Hejdy. "První moment (ruka) byl naprosto správně posouzený. UEFA jednoznačně interpretuje tento případ, ten skluz, jak to bylo zahráno na Slavii, jako hru neúmyslnou," řekl člen komise rozhodčích Václav Krondl.

"O druhém momentu bychom mohli diskutovat hodiny. Sám jsem byl jako delegát na tomto utkání a z tribuny to bylo prakticky nemožné vidět. Na záznamu je patrné, že nejdříve zahrál rukou Škoda a ve zlomku vteřiny tam prostrčí ruku Hejda. Obě ruce jsou na přerušení hry, takže by bylo proti duchu pravidel, kdyby rozhodčí nařídil penaltu proti Plzni," dodal Krondl.

Slavia - Plzeň: Hejda zahrál ve vápně úmyslně rukou, Příhoda neviděl

Liga má nyní kvůli reprezentaci pauzu, ale rozhodčí nezahálejí a mají v tomto týdnu seminář. "V pondělí byli asistenti rozhodčích, dnes máme hlavní. Mají trénink na hřišti a potom bude seminář, kde budeme analyzovat všechny sporné situace ze zápasů," řekl Listkiewicz.

Za českými sudími dorazil bývalý belgický rozhodčí Frank De Bleeckere. "Udělá prezentaci ohledně nejlepšího mizícího spreje, který se používá v Lize mistrů, na mistrovství světa, pohovoří s rozhodčími o naší profesi. To nejdůležitější začne na konci sezony a my se snažíme dělat vše pro to, aby tu část byli rozhodčí v nejlepší formě," dodal bývalý šéf polského svazu.

Hned v příštím kole se hraje derby mezi Slavií a Spartou a komise ještě neurčila, kdo bude šlágr řídit. "Máme tři čtyři kandidáty a budeme s nimi hovořit. Uvidíme také podle tréninku. Postaráme se o to, aby to pískal v té chvíli nejlepší rozhodčí," řekl Listkiewicz.