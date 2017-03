Expert vysvětluje: Proč se netrestaly (nejen) plzeňské ruce na Slavii?

Přou se o to i sami rozhodčí. Byla, nebo nebyla ruka? Tady jsou čtyři situace z jarní části ePojisteni.cz ligy, které se nejvíce řešily. Rozebírá je člen komise rozhodčích Václav Krondl.

Názor Sportu: Na předsezonním semináři od fotbalové asociace byly takové ruce – ve skluzu a zdvižené od těla – prezentovány jako nepovolené. Nový výklad pravidel to mohl změnit.

Co se stalo: Plzeňský Hrošovský v šestnáctce ve skluzu zasáhl horní zdviženou rukou Sýkorův centr. Sudí nepískal, od komise trest nedostal.

Názor Sportu: Škodova ruka byla v přirozené pozici, tedy nepískat. O Hejdově není sporu, ale ano – byla téměř neviditelná. Co zaráží, je, že sudí Příhoda trest dostal i nedostal zároveň.

Václav Krondl: „Obě ruce byly na přerušení hry. Ani rozhodčí, ani já jako delegát jsme je neviděli. Rozhodčí samozřejmě nemůže kompenzovat, ale bylo by patrně proti duchu pravidel, kdyby nařídil penaltu proti Plzni. My jsme panu Příhodovi zastavili činnost na jedno kolo, minulé kolo nepískal. Jestli tedy dostal trest? Ne, ty ruce nikdo nemohl vidět, rozhodli jsme se, že ho nebudeme obsazovat.“

Co se stalo: V šestnáctce balon nejprve lehce tečoval ruku slávisty Škody , plzeňský Hejda jej pak vleže jednoznačně úmyslně postrčil od brankové čáry. Sudí nepískal, od komise oficiálně trest nedostal.

<p dir="ltr"><span>Ačkoliv Příbram získala v minulém kole naději v podobě vítězství nad Hradcem Králové, ve 21. kole opět nebodovala - v Teplicích podlehla domácímu týmu 0:3. Hosté Na Stínadlech nepředvedli ani větší ohrožení brány. Za Teplice se trefili Nivaldo, Jakub Hora a Marek Červenka. </span></p>

Zápas: Teplice–Příbram 3:0

Rozhodčí: Karel Hrubeš

Co se stalo: Příbramský centr do šestnáctky tečoval Rezek do Šušnjarovy ruky, k teči došlo cca pět metrů před hráčem. Sudí nepískal, od komise dostal trest na jeden zápas.

Václav Krondl: „Hráč především neměl ruku v přirozené pozici. Byla od těla, hráč zvětšil svůj objem, ztížil soupeři možnost vstřelit branku. Také vzdálenost mezi tečí a rukou byla výrazná.“

Názor Sportu: Hraniční situace. Mezi tečí a dotekem uběhl zlomek vteřiny, ale hráč šel trochu míči naproti. Spíš penalta.