Barák chce v derby odstřihnout Spartu: Náskok 12 bodů? To by bylo hodně

V létě se s českou nejvyšší soutěží rozloučí a zamíří do Udine ve věhlasné Serii A. Ještě předtím by však záložník Antonín Barák uspěl se Slavií. K tomu, aby červenobílí dosáhli na ligový titul, musí překonat všechny překážky. Jednou z nich je i nedělní pražské derby se Spartou ve vyprodaném Edenu. „Jen přes těžké soupeře se můžeme dostat na úplný vrchol,“ prohlásil 22letý reprezentant.

Volno se ho netýkalo. Antonín Barák byl jedním ze šesti slávistů, kteří byli povoláni do národního týmu. Zahrál si v přípravě s Litvou a v kvalifikaci o MS v San Marinu, se předvedl dvěma góly. Přenese si střeleckou formu i do nedělního šlágru? „Doufám, že ano. Byl to záměr pana Jarolíma, který mě na tuhle pozici postavil a chtěl po mně, abych se tlačil do zakončení. Pokud se dostanu do slibných šancí, budu chtít určitě znovu skórovat,“ řekl v úterý při setkání s médii.

Před reprezentační pauzou se spekulovalo, zda Slavii neuškodí. Vypadá to však naopak. Vrátili jste se s dobrou náladou, že?

„Trenéři se repre pauzy bojí, já si naopak myslím, že strach je zbytečný, protože je to lepší, než celý týden trénovat v klubu. Připravujete se podobně a navíc do toho odehrajete ostré utkání. Každý sraz je pro hráče velkým obohacením jak na hřišti, tak i psychicky. Takže za mě je reprezentace jedině plus.“

Naťukli jste téma derby i na srazu?

„Hodně se tam na to naráželo. Panuje velké očekávání. Spartané doufají, že to zvládnou oni a naopak. Je to velký zápas, takže se také o něm hodně mluví.“

Vzhledem k vašemu postavení v tabulce jste asi měli v debatách navrch, je to tak?

„Určitě. Sparťané jsou teď sice smutní, ale to nic nemění na tom, že po nedělním zápase se nám můžou zase přiblížit. Takže jsme opatrní, držíme se při zemi, abychom nelétali až moc v oblacích.“

Z reprezentačního srazu přijel do Edenu se skvělou náladou. Antonín Barák už se soustředí na nedělní derby, ve kterém Slavia doma přivítá Spartu. Souboj o vládce Prahy se probíral i mezi hráči národního týmu.

Ve Slavii jste teprve rok. Co pro vás derby znamená?

„I když jste tu nový, tak vás tenhle zápas obrovsky vtáhne. Každý ho sleduje. Je jasné, že někteří kluci mají k těm klubům jiný vztah, když v něm působí nějaký čas. Nemá cenu si hrát na velké slávisty či sparťany, ale každý, kdo tu jsme, chce derby vyhrát. Navíc hráče může utkání zviditelnit, a když odvedete maximum, vždycky se vám to vyplatí.“

Co kdyby vyhrála Sparta, bylo by to překvapení?

„Myslím si, že hodně lidí to tak vnímá, ale my rozhodně ne. Viděli jsme to na podzim v derby, které se nám povedlo, ale přitom jsme nebyli v takové pohodě, jako nyní a favoritem byla Sparta. Teď to může být naopak. Musíme se připravit, abychom to nedopustili.“

Jdete do derby s tím, že nic jiného než výhru neberete?

„Jednoznačně. Sice je proti nám Sparta, ale jen přes těžké soupeře, se můžeme dostat na vrchol.“

Po osmi letech jdou do derby z pozice favorita. Fotbalisté Slavie na jaře válí, svými výkony baví fanoušky a náskok před nedělním šlágrem mají na Spartou luxusních devět bodů. Přesto si trenér červenobílých Jaroslav Šilhavý myslí, že je rival z Letné ve výhodě. „V tomto utkání se mohou nastartovat, navíc my během reprezentační pauzy trénovali v osmi lidech," řekl v úterý na setkání s médii.

To už byste její manko na vás zvýšili na propastných 12 bodů. Byla by Sparta totálně odstřihnutá?

„Asi jo, protože 12 bodů už by bylo hodně. Troufnu si říct, že by už na nás neměli šanci se dostat. Nechci být příliš sebevědomý, ale my se musíme koukat na nás a na Plzeň. Spartu máme o něco dál pod sebou. Naším soupeřem v boji o titul je Plzeň a myslím si, že se to asi ani nezmění.“

Bude to pro vás poslední derby, vzhledem k tomu, že v létě zamíříte do italského Udine?

„Doufám, že ne. Snad se do Slavie někdy vrátím. Takhle to nevnímám. Já si ten zápas chci užít, těším se na atmosféru, kterou fanoušci obou týmů vytvoří.“

Komu bude vůbec přát přítelkyně, o které se veřejně ví, že hrála za Spartu?

„My se o fotbale moc nebavíme, protože vždycky máme rozdílné názory, a to nejen na derby, ale i v jiných věcech se často popichujeme. Nicméně se hodně těší, má ráda fotbal a určitě se na zápas bude dívat.“

Proti Spartě si moc chce zahrát, s celým týmem je správně nažhavený. Slávistický útočník Muris Mešanovič si uvědomuje, že pokud chce parta z Edenu brát titul, derby se Spartou musí zvládnout. Co říká před nedělním šlágrem ePojisteni.cz ligy?

