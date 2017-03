Čermák: Nahradit Dočkala? Slýchám to už často. Radovi není Rosický přán

Když v letos v únoru opustil Bořek Dočkal Spartu a vydal se za angažmá do Číny, padla role špílmachra na 22letého Aleše Čermáka. Jenže mladý záložník velká očekávání zatím nenaplnil. Sám navíc přiznává, že mu role lídra nejde moc k duhu. „Je to těžký úkol. Bořek táhl všechny naše zápasy. Byl jedním z největších lídrů,“ řekl reprezentant do 21 let při středečním setkání s médii před nedělním derby.

V minulé sezoně podával velmi dobré výkony v Mladé Boleslavi, kde ve 33 soutěžních zápasech nastřílel devět branek. Je i jedním z lídrů reprezentace do 21 let, ve které dělá kapitána a v kvalifikaci na červnové EURO v Polsku měl bilanci šest gólů a šest asistencí, což ho řadilo za druhého nejproduktivnějšího hráče týmu po Patriku Schickovi.

V rudém dresu se mu však po návratu z města automobilky nedaří. Jeho produktivita je pryč. V dosavadní sezoně vstřelil jediný gól a to v prvním jarním ligovém zápase proti Bohemians. Právě ve druhé části sezony na Aleše Čermáka padla velká dávka zodpovědnosti, když byl určen tím, kdo by měl na hřišti převzít dirigentskou roli po Bořku Dočkalovi. S tím se však levonohý fotbalista zatím marně pere.

<p><span>Fotbalisté Sparty poprvé od roku 2009 nepůjdou do pražského derby se Slavií jako favorit a podle záložníka Lukáše Marečka by jim to mohlo vyhovovat. Letenský celek totiž z posledních tří zápasů s vršovickým rivalem dva prohrál.</span></p>
Mareček: Atmosféra před derby není ideální, musíme to zlomit

„Nevím, co bych k tomu řekl…,“ odmlčil se při tiskové konferenci před nedělním derby. „Že bych měl Bořka nahradit, slýchám dost často. Je to však těžký úkol. Ani to tak individuálně neberu, chci hrát tím způsobem, kvůli kterému si mě Sparta stáhla z hostování,“ dodal.

Z Čermákových slov je znát, že jej tlak, který na něho po Dočkalově odchodu přistál, dost svazuje. Navíc není ve věku, který by jej předurčoval pro roli lídra.

„Tím Bořek byl, ne-li ten největší. Snažím se dělat maximum, abych ho zastal. V některých situacích mi ale asi schází víc klidu. On měl velké sebevědomí. Ztratil balon, ale pořád si věřil až do konce zápasu,“ popsal Čermák věci, na kterých musí ještě zapracovat.

Dočká se Rada někdy Rosického?

Jeho služeb nemohl využít, když trénoval seniorskou reprezentaci, a kvůli zranění mu z kádru vypadl i nyní, kdy byl jmenován hlavním koučem Sparty. Skoro by se dalo říct, že je Tomáš Rosický pro Petra Radu zakletý. „Pokud omarodí takový hráč, tak se to dá nazvat smůla. Mrzí mě to, je to kvalitní hráč. Zdraví je však přednější.,“ souhlasil kouč Letenských s tím, že absence Rosického jej velmi tíží.

<p><span>Změnil systém bránění, během pauzy pracoval s týmem na kondici a ještě stihl individuální pohovory s hráči. Sparťanský trenér Petr Rada vládne v kádru Letenských pevnou rukou. Před nedělním derby se dle svých slov snaží do hráčů dostat větší dávku sebevědomí. Zároveň si do svých svěřenců rýpl, když se jich zeptal, zda je neštve, že nebyli nominováni do reprezentace. „Je to motivace, aby se tam dostali zpátky," řekl zkušený kouč na středečním setkání s médii.</span></p>
Rada: S hráči jsme se potřebovali sblížit. Před derby měl pohovory

Šestatřicetiletý záložník má za sebou operaci a nyní se věnuje rekonvalescenci. Nicméně Rada nepochybuje, že by neměl být do příští sezony fit. „Věřím, že se připraví a zkusí to. Protože těch pokusů asi už moc nebude.“

„To, že má Tomáš problémy, jsme všichni vnímali. Snad se mu noha po operaci bude hojit dobře a doufám, že se co nejrychleji vrátí. Hráč takového kalibru nám může hodně pomoci. Když to nejde na hřišti, pomáhá alespoň v kabině,“ prohlásil na jeho adresu Lukáš Mareček.