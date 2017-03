Lístky na derby? Zmizely rychle, zbývá naděje na aukcích až za trojnásobek

Je mezi nimi devět bodů rozdíl. Slavia druhá, Sparta třetí, a mezi nimi obří propast. I tak je to ale zápas, na nějž vstupenky zmizely až historicky rychle.

„Nikdy předtím se nám ještě podobná věc nestala. Je to paradox, protože i jindy před derby, kdy jsme byli v úplně jiné pozici v tabulce, vstupenky nikdy takhle rychle vyprodané nebyly,“ přiznává tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Letenští dostali od Slavie k dispozici zhruba 1800 lístků. Ty distribuovali podle svého, ovšem sám klub přiznává, že v tomhle selhal. Někteří permanentkáři, kteří se těšili, že se na derby dostanou přednostně, utřeli nos.

CENOVÉ ROZPĚTÍ LÍSTKŮ NA DERBY BEZ SLEV Nejlevnější vstupenka

50 korun (děti, doprovod vozíčkářů)

Nejdražší vstupenka

560 korun (hlavní tribuna)

„Špatně jsme to odhadli, za což jsme se omluvili a omlouváme se za to i osobně. Byla to pro nás naprosto nová situace. Permanentkářům jsme vždycky říkali, že mají přednostní právo, ale kvůli obrovské poptávce jsme se rozhodli spustit v pátek 17. března volný prodej,“ vysvětluje Kasík.

Takhle se k lístkům dostali i ti „neznámí“, tedy ti, které Sparta nemá ve svých záznamech jako držitele permanentek. Jeden člověk si mohl v internetovém prodeji pořídit najednou až pět vstupenek.

Při nejčernějších myšlenkách je to ideální možnost pro překupníky, kteří by si na derby chtěli vydělat. Zákon totiž tolik nehlídá, jestli lupen za 500 korun někdo prodává na internetu za trojnásobek. U volného trhu se nejedná o žádný problém.

„To je spíš případ od případu, nejde to vůbec paušalizovat,“ uvádí Tomáš Hulan, tiskový mluvčí Krajského ředitelství hlavního města Prahy Policie České republiky.

Tím je myšleno, že pokud by prodejce cenu nevyšrouboval neadekvátně, potažmo nezneužil tísně kupujícího. Pak už by se totiž dotyčný přímo otíral o trestné jednání překupnictví, případně lichvy.

Paradoxně ale jinak můžete derby na vlastní oči dát sbohem. Slavia rozprášila lístky mezi fanoušky za hodinu, přičemž se uchytili pouze držitelé výhodných balíčků nebo permanentek. „Na ostatní se nedostalo, hned bylo vyprodáno,“ říká Michal Býček, tiskový mluvčí „sešívaných“.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Před 287. derby pražských “S” se v redakci deníku Sport sešli sparťanské a slávistické legendy. Podívejte se, koho tipují na vítěze a co si myslí o silných stránkách rivalů. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA Silná stránka Sparty? Že je na dně, tvrdí legenda v anketě před derby • VIDEO iSport TV