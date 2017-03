Brněnský Škoda jde do Norska. „Už jsem s tím nepočítal,“ přiznal útočník

V novém prostředí mu bude k ruce slovenský útočník Tomáš Malec, jehož si pamatuje ze Sigmy Olomouc. Oba jsou typově podobní, takže budou na hrotu konkurenty. Zároveň by však měli držet při sobě. „Snad mi pomůže s jazykem a nebudu tam úplně sám. To, že tam Malec je, byl jedním z faktorů, proč jsem tu nabídku vzal,“ prohlásil Škoda.

Interes z Lilleströmu, který skončil v minulém ročníku až na dvanáctém místě, přišel náhle. „Už jsem myslel, že je to všude zavřené,“ podotkl urostlý blonďák. „Norové se ozvali v pondělí, během dneška se to dořešilo. Byla to akce blesk, hodně na to spěchali,“ vylíčil agent. Norská liga se hraje systémem jaro-podzim, prvním kolem startuje o víkendu. Lilleström, jehož fotbalovému mužstvu se přezdívá „kanárci“, hraje v neděli proti Sandefjordu. „To ještě Michal nestihne,“ předpokládá jeho zástupce s tím, že další týden už by se mohl jeho klient objevit v základní sestavě.