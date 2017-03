"Nějaký impuls musel přijít, ale ještě bych se možná vrátil k tomu, proč k němu došlo. Kdyby to Sparta nechala v té podobě jako na podzim, kdy tam byl Zdeněk Svoboda a David Holoubek, asi by to bylo lepší, než když přišli další trenéři," říká Horst Siegl a situaci, která nastala na sparťanské lavičce před příchodem Rady, označuje za neúnosnou.

"Změna byla nutná. Vždy, když přijde nový trenér, tak s sebou něco nového přinese," myslí si Václav Mašek. "Bude ale potřebovat i trochu štěstí," dodává.

VIDEO: Legendy pražských "S" o Petru Radovi na lavičce Sparty