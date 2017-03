Mareček: Na Slavii to chceme zlomit. Rosického rady jsou k nezaplacení

Spartu čeká ve 22. kole ePojisteni.cz ligy prestižní derby se Slavií. Do zápasu vstoupí jako favorit sešívaný tým, právě to by ale mohlo nahrávat letenským. Aspoň to si myslí Lukáš Mareček s Alešem Čermákem, kteří v derby budou šéfovat záložní řadě. Do té už minimálně do konce sezony nezasáhne Tomáš Rosický, bývalý kapitán reprezentace ale stále pomáhá alespoň v kabině.