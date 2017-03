Experti Sportu: Sparta hraje o to, aby si z ní ostatní přestali dělat srandu

Redaktoři Sportu před derby: Sparta hraje o to, aby si z ní ostatní přestali dělat srandu

Nedělní derby mezi Slavií a Spartou (17:30, PŘÍMÝ PŘENOS na iSport.cz) bude extrémně důležité pro oba týmy. Domácí chtějí tři body kvůli ambicím na titul, Letenští mají zase jednu z posledních možností, jak se do bojů o nejvyšší příčku vrátit. Co na utkání říkají redaktoři Sportu? Podívejte se na první díl ANKETY.

Sparta ze třetího místa v tabulce ztrácí na vedoucí Plzeň už deset bodů. Pokud chce ještě promluvit do boje o titul, musí favorizovaný domácí mančaft udolat a sebrat mu tři body.

"Je to velmi prestižní zápas, i z pohledu aktuálního dění. Slavia hraje o titul, musí vyhrát, Sparta hraje o to, aby si z ní ostatní přestali dělat srandu," tvrdí fotbalový expert deníku Sport Pavel Hartman.

"Tentokrát pro derby platí, že je to zápas minimálně půlsezony. Pro oba týmy je zápas extrémně důležitý. Slavia hraje o titul, Sparta má poslední šanci se vrátit do boje minimálně o příčku, která zajišťuje vstup do kvalifikace Ligy mistrů," říká další z oslovených expertů Sportu Jakub Konečný.

Na celou anketu se podívejte ve VIDEU.

