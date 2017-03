Eso Hušbauer. Vynikal ve Spartě, ve Slavii se našel v nové roli

Střelec ze všech pozic, tvůrce akcí, to byl Josef Hušbauer ve sparťanském dresu v ročníku 2013/2014. Rudí na domácí scéně válcovali, co se dalo. „Lepší fotbal jsem snad ve své trenérské kariéře nezažil,“ vzpomíná tehdejší sparťanský kouč Vítězslav Lavička. „A Pepa byl ozdobou mužstva. Vynikal v počtu gólů a finálních přihrávkách,“ dodává.

Pak se však Hušbauerův rozjezd pozastavil, v italském Cagliari se příliš neprosadil. „Zvládnout zahraniční angažmá je těžké,“ potvrzuje Lavička. Po návratu na Letnou se do původní formy nedostal, přišel překvapivý krok – v lednu 2016 přestoupil do týmu největšího rivala Slavie.

„Byl to dobrý tah, že jsme ho koupili,“ pochvaluje si zhodnocený výdaj dvanácti milionů korun Dušan Uhrin ml. Přestože už se Hušbauer obávaným kanonýrem, jenž dává góly ze všech pozic, nestal, pevné místo si ve slávistické základní sestavě vydobyl. „Hraje jinak,“ upozorňuje Uhrin.

720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na výběr statistik z historie derby Slavia - Sparta a klíčové momenty z posledních pěti střetů pražských rivalů?</p> REKLAMA Derby Slavia - Sparta v číslech: Kdy padlo 12 gólů? Kdo vyhrál 9:1? • VIDEO iSport TV

Jakou pozici pro něj vymyslel Uhrin?

„Ve Spartě měl víc ofenzivní úkoly. My měli na tuhle roli také Keniju a Baráka, ale nefungovalo nám to,“ vrací se do loňského jara. „Tak jsem ho trochu stáhl,“ prozrazuje, jaké našel řešení. „Nemá ovšem za úkol vysloveně bránit, od toho byl za mě Souček a nyní Ngadeu, ale má na starosti rozehrávku. To on umí. Má perfektní přihrávku do předfinálové fáze,“ rozkrývá Uhrin.

„Cítí se dobře, když má okolo sebe schopné spoluhráče. Ve Spartě hráli vedle něj Bořek Dočkal a Marek Matějovský, nyní si výborně rozumí s Tondou Barákem,“ přidává postřeh Lavička. Pro červenobílé je nyní klíčovým hráčem. „Je nezastupitelný, udává rytmus hry Slavie,“ tvrdí Uhrin.

A fakt, že přišel ze Sparty, mu už k tíži připočítáván není. „Zpočátku měl problém s některými fanoušky, kteří ho brali za sparťana,“ přiznává Uhrin. „Probíral jsem to s ním a říkal mu, že je musí přesvědčit sám svými výkony. A to on dokázal,“ zdůrazňuje.

Přechod do konkurenčních barev mu nezazlívá ani jeho bývalý kouč. „Je profesionál, hraje tam, kde má uplatnění,“ chápe Lavička jeho rozhodnutí. „Pepu rád potkám, ať bude hrát za jakýkoli klub,“ dokládá vřelý vzájemný vztah.

V nedělním derby může být Hušbauer výraznou postavou. Ke své tradiční hře si totiž při absenci Jiřího Sýkory přibírá i zahrávání standardních situací. „Pepa Hušbauer to tam bude posílat pravou,“ spoléhá na něj slávistická legenda Luboš Kubík, mistr trestných kopů 90. let minulého století.

720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na sestřihy posledních pěti derby fotbalistů Slavie a Sparty. Kdo bude slavit v neděli v Edenu?</p> REKLAMA Pět posledních derby: Škodovy a Lafatovy góly, Hušbauer na obou stranách • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Podívejte se na další díl ankety s redaktory deníku Sport před nedělním derby Slavia - Sparta. Čím mohou odvěcí rivalově ve sledovaném souboji překvapit?</p> REKLAMA Kdo překvapí v derby? Sparta bojovností a rychlostí, Slavia vsadí na tradiční zbraně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Nenechte si ujít nejsledovanější zápas v ePojisteni.cz lize. Derby Slavia - Sparta můžete sledovat na iSport.cz v neděli 2. dubna od 17:30.</p> REKLAMA Derby Slavia - Sparta je tu! Sledujte přímý přenos na iSport.cz v neděli od 17:30 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hušbauer a Hloušek jsou zpět v reprezentaci. Týmu vládnou slávisté • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Kdo ovládne šlágr fotbalové ePojisteni.cz ligy? Tipovat vítěze nejslavnějšího duelu v Česku bývá velmi ošidné. Mezi Slavií a Spartou (PŘÍMÝ PŘENOS v neděli od 17:30) často rozhodují i jiné faktory, než situace v tabulce a papírové propočty. "Sešívaní" jdou do utkání v komfortnější pozici, zatímco Sparta měnila trenéra a trápí se v jarním zmaru. Jak utkání dopadne, tipují fotbaloví experti deníku Sport.</p> REKLAMA Jak dopadne derby? Nebezpečná Slavia je v pohodě, Sparta v rozkladu • VIDEO iSport TV