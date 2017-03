Vácha o Radovi: Pro Spartu dobrý tah. Někteří mladí by tohle měli zažít

Cítil jste od trenéra Davida Holoubka, že nemáte jeho důvěru?

„Po vleklých zdravotních problémech jsem věděl sám, že potřebuju herní rytmus a odtrénovat celou zimní přípravu. To jsem, myslím, zvládl výborně, na to, že jsem šel od nuly. Absolvoval jsem všechno, odehrál jsem i dost zápasů, takže jsem byl na začátek jarní sezony připravený slušně. Nechci říct, že se zápas v Rostově nepovedl všem, ale já jsem tam byl jedna ze stěžejních postav a od toho se to pak odvíjelo.“

To jste ale moc neodpověděl na otázku.

„Já nevím. (směje se) Po tom, co se zranil Marec (Lukáš Mareček – pozn. red.), jsem nějakou důvěru cítil, protože nikdo další na ten post nebyl. Jenže po zápase s Rostovem nějaká změna musela nastat a týkala se mě. Měl jsem nastoupit už proti Dukle, jenže to jsem onemocněl. Pak jsem odtrénoval celý týden a v Mladé Boleslavi jsem nastoupil na druhý poločas.“

Jak jste vůbec trenérský model Tomáš Požár – David Holoubek vnímal? Měl jste v tom stejný zmatek, jaký naznačil David Lafata?

„Všichni jsme věděli, že trenér Holoubek nemá licenci a že to musí zaštítit pan Požár, tak to prostě bylo. Řešili vše společně, každý si k tomu řekl své a ve finále vždy komunikoval David, já jsem žádný zmatek nevnímal. Úkoly měli rozdělené jasně. Chtěli jsme být úspěšní, ale nějak se nám to nedařilo.“

David Lafata a Bořek Dočkal příchod trenéra Petra Rady do Sparty veřejně přivítali. Vy také?

„Je to lepší než zase někoho hledat nebo na někoho dlouho čekat. Trenéra Radu znám dobře, působil jsem s ním v Liberci. Vím, jak chce, aby hráči pracovali, znám přesně jeho model. Jsem za něj rád, protože si myslím, že někteří naši mladí kluci by tohle měli zažít. Když jsem byl pod ním v Liberci, odjížděl jsem na mistrovství Evropy jednadvacítek – a byl jsem fyzicky připravený nejlíp za celou kariéru. V tuhle chvíli to byl dobrý tah.“

A co konkrétně mají mladí hráči zažít? Vojnu?

„U trenéra Rady se tohle slovo nabízí. (směje se) Vojnu bych neřekl, jde o to, aby věděli, jak funguje hierarchie v kabině, co mají dělat a co se od nich očekává. Aby měli nějakou odpovědnost. Řekl bych, že to hrozně mizí – ze sportu i celkově ze společnosti.“

Takže pod předchozími trenéry měli mladší hráči přednost?

„Neřekl bych, že byli preferovaní, ale máme tady celkově dost mladých hráčů a to je podobné jako s cizinci, nedělá to úplně dobrotu. Respektuju, když dá nějaký talent patnáct gólů za sezonu a postavení v týmu si tím sám vybuduje. Ale speciálně v Česku platí, že kabinu dělají starší hráči a ti mladí se od nich učí. Když něco řekne třeba Lafy (David Lafata – poznámka redakce), aby poslouchali, protože to myslí dobře, není to žádná buzerace. Předtím to bylo hozené tak, že jsou mladí rovní nebo dokonce něco trošku víc.“

Ale zrovna vy jste přece byl jako mladý hráč úplně stejný. V Jablonci jste se dokonce porval se zkušeným Janem Flachbartem.

„Ale taky jsem byl vždycky rád za to, že jsem tuhle školu dostal. Všude, kde jsem byl, jsem měl starý vesměs dobrý. Ale i u těch špatných nebo zlých s odstupem času vím, jak to mysleli. Třicetiletý frajer se prostě nebude bavit s vrstevníkem stejně jako s osmnáctiletým už jen proto, že si nemají o čem popovídat. Já jsem samozřejmě taky magor, ale snažím se být na mladý v pohodě. I když hrají místo mě, podporuju je, myslím si, že s nimi mám dobrý vztah. Jen by si měli uvědomit, kde je jejich místo. Já jsem si taky v osmnácti ve Slavii za trenéra Jarolíma myslel, že bych měl hrát ligu, ale když jsme se o tom nedávno bavili s mámou a tátou, řekli jsme si, že jsem na to prostě tehdy ještě neměl. A ti staří to tak cítí, protože vědí, v čem jsou lepší. A hlavně jsou zkušenější.“

V čem konkrétně model Petra Rady spočívá?

„Samozřejmě v disciplíně, má rád pracovité hráče. Je to rovný trenér, který dokáže říct i nepříjemné věci. A hlavně je zkušený, má něco za sebou, takže ho nic nerozhodí.“

Proti Zlínu jste nastoupil v základní sestavě. I z toho vyplývá, že se zřejmě vaše pozice s příchodem nového trenéra zlepšila.

„To nevím, odehrál jsem pod ním jeden zápas. Samozřejmě se oba známe, víme, co od sebe navzájem čekat. Dokud budu plnit věci, které plnit mám, budu hrát. Když ne, bude hrát někdo další.“

Chce po vás trenér něco jiného než jeho předchůdce?

„Moje pozice není zase tak složitá. Trenér klade důraz na to, aby hráči rychle přepínali do defenzivy, aby byli hned za balonem. Musím být furt v pohybu, aby šlo o mě stále hrát. Ve své pozici mám být důrazný a držet prostor před stopery.“

Co zásadního Petr Rada změnil?

„Udělal klid v kabině, atmosféra je trošičku jinačí, myslím, že je to na dobré cestě. Sice jsme nevyhráli doma se Zlínem, což jsme vyhrát měli, ale v reprepauze jsme udělali nějakou práci, určitě to bylo přínosem. Uvidíme, jak se to odrazí v derby.“

