Škoda: Po půli jsme se v kabině pohádali, o gól jsme si koledovali

Slavii se proti Spartě nedařilo. Za devadesát minut si připsala jen jednu střelu na branku. „První poločas nebyl nejhorší, ale přesto jsme se v kabině pohádali, vyříkali jsme si, jak bychom měli hrát. Ale lepší to nebylo,“ tvrdil Škoda.

„S druhým poločasem jsme nebyli spokojení. Myslím, že jsme si o gól koledovali,“ pokračoval kanonýr pražského týmu. Důvody se mu nehledaly snadno. „Těžko říct, proč nám to nešlo. Sparta je dobrý tým, určitě nám to neulehčila. Ne že by nás překvapila, ale je prostě kvalitní,“ doplnil Škoda.

Sám si proti fungující sparťanské obraně moc nezahrál. „V prvním poločase jsem tam měl nějaké balony, ve druhé půli jsme už neměli kvalitu v přechodové fázi,“ přiznal.

A přesto byl nakonec za domácího hrdinu. Po mylně nařízené penaltě na Ruslana Mingazova to byl totiž právě Škoda, kdo vzal na sebe odpovědnost. „Bývám nervóznější, teď jsem si věřil,“ tvrdil. A skutečně, míč poslal nechytatelně k tyči. „Nakonec jsme za ten bod rádi,“ připustil.

Tak jako tak, Slavia nevyužila šanci předskočit první Plzeň. Na tu aktuálně ztrácí jeden bod. „Samozřejmě nás to mrzí, bohužel,“ zakončil Škoda.

