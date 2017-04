Momenty derby! Hrdina Kadlec, chybná penalta i vzteklý Rada

Slavii rychle utíkal čas, v závěru se pustila do drtivé snahy o vyrovnání. Povedlo se jí to až při jedné z posledních akcí. Běželo nastavení druhé půle, když střídající Mingazov ve sparťanském vápně naznačil střelu, pak si balon zasekl na levačku. Tam zůstala noha obránce Karavajeva, do které si slávistický záložník naskočil. Sudí Franěk chvíli váhal, ale nakonec penaltu pískl. Škoda proměnil a pečetil skóre na 1:1. Podle Sportu se ale penalta kopat neměla.

Nešlo mu to. Soužil se, nebyl ve své kůži. Přicházel pískot fanoušků, posměšky. V derby se ale situace obrátila. Václav Kadlec, nejdražší posila v historii české ligy, otevřel v 81. minutě skóre šlágru na Slavii. Konaté svého parťáka našel přesnou přihrávkou skrz vápno, Kadlec byl na správném místě a uklidil míč do sítě. V obrovské euforii běžel vstříc kotli sparťanských fanoušků, vždyť čekal na ligový gól od září, kdy se trefil při utkání ve Zlíně (1:1). Od té doby si prošel nepříjemnými zdravotními trably i poklesem formy. Blýská se na lepší časy?

Vzteklý Rada úspěšnější než Šilhavý

Nový sparťanský trenér Petr Rada připravil do derby zajímavý plán. Davida Lafatu nechal pracovat pod hrotem, úplně nahoru vysunul důrazného Šurala. Václav Kadlec tentokrát operoval ze strany, po druhé lajně útočil Tiémoko Konaté. Do stoperské dvojice se v nouzi (chyběli Mazuch, Michal Kadlec i Costa) zasunul Lukáš Mareček. Všem zmiňovaným utkání sedlo, odvedli velké množství práce. Rada dokázal do svých svěřenců napumpovat potřebný důraz a odhodlání. Po skončení utkání se ale zkušený kouč vztekal. Při odchodu do kabin vynadal jednomu z asistentů. V závěru u něj pracovaly emoce poté, co hlavní sudí Franěk pískl proti Spartě penaltu po pádu Mingazova.