Kadlec: Mingazov to udělal chytře. Sám řekl, že se nemuselo pískat

Deset minut před koncem zápasu si naběhl na přihrávku Konatého a poslal Spartu do vedení. V tu ránu se z Václava Kadlece stal ústřední hrdina 287. pražského derby. Jenže domácí Slavia po mylně nařízené penaltě z 91. minuty vyrovnala a nedělní šlágr tak dopadl remízou. „Jsme z toho smutní. Po našem gólu jsme si závěr měli pohlídat,“ hlesl po utkání sparťanský útočník.

Berete remízu jako ztrátu?

„Jeli jsme sem s pokorou, protože Slavia se nacházela v jiném rozpoložení a byla favorit. Podle průběhu zápasu jsme určitě dva body ztratili, když jsme se dostali do vedení.“

Vaši trenéři se hodně při penaltové situaci rozčilovali. Jak jste ji viděl vy?

„Rozčilovali… Ještě aby ne. Je to těžké. Sám Mingazov řekl, že se to pískat nemuselo. Co se dá dělat, už se stalo.“

O penaltě mluvil Mingazov s vámi?

„Ne, s Karavajevem na hřišti.“

Jak vypadal penaltový zákrok z vašeho pohledu?

„Udělal to chytře. Vypadalo to, že tam ta Karavajevova noha zůstala. Jedině ona dva ale vědí, jak to přesně bylo.“

Co jste cítil poté, co jste dal vedoucí gól? Ulevilo se vám, že jste zlomil střelecké trápení?

„Měl jsem radost. Všichni jsme se na zápas těšili, 80 minut jsme makali a ten gól byl zadostiučiněním za odvedenou práci.“

Sám jste si pak řekl o střídání. Bylo to ze zdravotních důvodů?

„Poslední dva dny mi mám lehkou virózu. Necítil jsem se moc dobře. Na hřišti jsem toho měl plné zuby, na chvíli mě nakopla vstřelená branka, ale pak už to nešlo.“

Ztrátu na Slavii jste po derby nestáhli. Věříte stále tomu, že ji můžete ohrozit?

„Doufali jsme, že kdybychom Slavii porazili, že by to šlo, ale další kolo je pryč. Podle mě je to už jen teorie, ale člověk nikdy neví.“

<p><span id="docs-internal-guid-0c015b72-2fe6-ab9e-305f-75c259d85674"><span>Slavia svou roli favorita v derby se Spartou nepotvrdila. Letenští vedli po gólu Václava Kadlece, domácí působili celý zápas matným dojmem a vyrovnali až z kontroverzní penalty v nastavení. Remíza nejvíc potěší Plzeň, která i přes vlastní výsledkové klopýtnutí udrží první místo v tabulce.</span></span></p>