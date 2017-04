Mingazov viděl nohu a spadl. Třeba teď bude za letce, řekl Mareček

Před derby určitě nepatřil mezi hráče, o kterých se mluvilo. Po něm ano. Záložník Slavie Ruslan Mingazov nastoupil do zápasu se Spartou v 78. minutě a právě díky němu domácí brali nakonec bod. Pětadvacetiletý slávista totiž v nastavení naskočil do těla obránce Sparty Vjačeslava Karavajeva a rozhodčí pískl penaltu. Podle názoru deníku Sport mylně. Celá situace byla každopádně pro oba aktéry hodně pikantní.

Mingazov se s Karavajevem dobře zná z působení v Jablonci, jsou kamarádi. Proto se nad spornou situaci povznesli, po utkání si chvíli povídali a dokonce si vyměnili dresy. Přesto se stala penalta v závěru pochopitelně velmi diskutovaným momentem.

„Sám Mingazov Karavajevovi na trávníku řekl, že se to pískat nemuselo,“ tvrdil po zápase útočník Sparty a střelec gólu Václav Kadlec. Ještě ostřejší byl v pohledu na klíčovou situaci Lukáš Mareček. "Třeba se bude psát, že je pan Mingazov letec, jako se to psalo o Lafim," připomněl sparťanský stoper nafilmovaný penaltový pád Davida Lafaty z března 2015 v duelu s Teplicemi, za který sklidil sparťanský kapitán tvrdou kritiku.

Jak to viděl hlavní aktér Mingazov? „Ten moment byl...,“ přemýšlel 25letý záložník z Turkmenistánu. „Rozhodčí to asi ví líp, já to nemůžu moc hodnotit. Prostě jsem šel do vápna, do zakončení, viděl jsem jeho nohu a spadl jsem. Byl tam kontakt, to jo,“ ubezpečoval Mingazov.

Slavia - Sparta: Mingazov naskočil na Karavajeva, sudí Franěk mylně nařídil penaltu. Škoda srovnal na 1:1

„Myslel jsem, že si míč podržím a pak vystřelím. Ale když jsem si ho dal kolem Karavajeva, došlo tam ke kontaktu a k mému pádu,“ dodal.

Mingazov musel být každopádně po derby spokojený. Do ligového zápasu totiž nastoupil poprvé od konce října minulého roku. A hned Slavii hodně pomohl. „Čekal jsem, než do toho půjdu, věděl jsem, jak velký zápas to je a zkusil jsem ze sebe vydat to nejlepší,“ tvrdil.

V matném mužstvu domácích byla téměř hned od prvního doteku s balonem znát jeho přítomnost. I jeho trápilo, že Sparta v Edenu chvíli po jeho příchodu vede, a že se červenobílému týmu tolik nedaří.

„Pořád jsme ale věděli, že ještě zbývá nějakých deset minut, že ještě není konec. Zkoušeli jsme všechno možné, abychom se dostali ke gólu, a to se v závěru podařilo,“ těšilo Mingazova.

Remízu se Spartou nebral nakonec ani jako ztrátu. „Naopak, myslím, že tohle je začátek boje o titul,“ nepanikařil.

Slavia svou roli favorita v derby se Spartou nepotvrdila. Letenští vedli po gólu Václava Kadlece, domácí působili celý zápas matným dojmem a vyrovnali až z kontroverzní penalty v nastavení. Remíza nejvíc potěší Plzeň, která i přes vlastní výsledkové klopýtnutí udrží první místo v tabulce. CELÝ SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Domácí spasila chybná penalta

Rada: Rozhodčí musí být přesvědčen na milion procent, když pískne penaltu v 91. minutě derby