Jak si vedou „Holoubkovy děti“? Sáček se blýskl v derby, Dudl je v dorostu

Už letos v zimě během zimní pauzy se řešilo, kdo z mladých nadějí na Letné zůstane. Ve finále na hostování odešli Zinedin Mustedanagič do Dukly, Václav Dudl měl namířeno Senice a David Březina zase do Vlašimi. V prvním kádru zůstali Michal Sáček, Filip Havelka a Christian Frýdek.

V roce 2017 však v soutěžních zápasech A týmu nastupoval pouze Sáček. Frýdek s Havelkou plnili roli náhradníků. Po konci trenérského dua Tomáš Požár, David Holoubek se kormidla na Letné ujal rázný kouč Petr Rada a předpokládalo se, že mladí hráči půjdou do ústraní úplně. Ostatně to naznačil už duel se Zlínem, kdy mezi náhradníky celý zápas proseděli Sáček s Havelkou a Frýdek nebyl ani v nominaci.

Do derby se Slavií však zkušený trenér provedl několik změn. Nejen, že do sestavy vrátil Tiémoka Konatého, ale zároveň chtěl vsadit na rychlost a do středu pole společně s Lukášem Váchou vyslal i 20letého Sáčka. A byla to trefa do černého.

Reprezentant do 21 let patřil k nejaktivnějším hráčům na hřišti. Trenér Rada dokonce prohlásil, že patřil k nejlepším na hřišti. „Sáček odehrál dobrý zápas. Je to kluk, který svou šanci využil. Naskakoval už i za Zdeňka Ščasného, takže nepatřil úplně mezi „Holoubkovy děti“,“ říká fotbalový expert a bývalý hráč Slavie Martin Hyský. „Ščasný ho na podzim hodil proti Southamptonu do vody. Hraje dobře na to, v jaké nelehké situaci Sparta v této sezoně je,“ dodal.

Mladí sparťané v roce 2017 Jméno Klub Bilance v lize

Michal Sáček Sparta 5 zápasů/ 405 minut Zinedin Mustedanagič Dukla 4 zápasy/268 minut /1 gól David Březina Vlašim 1 zápas/ 4 minuty Filip Havelka Sparta, hraje za juniorku 3 zápasy/243 minut Christian Frýdek Sparta, hraje za juniorku 6 zápasů/477 minut / 4 góly Daniel Köstl Sparta, hraje za dorost 2 zápasy/12 minut Václav Dudl Sparta, hraje za dorost 1 zápas/ 90 minut

Ostatní hráči však tak úspěšní nejsou. A místo za první tým chodí hrát za juniorku. „Mladí hráči by měli naskakovat v době, kdy se týmu daří a ti kolem jim pomůžou. Ve Spartě to takový případ není, pro mě jsou zklamání spíš ti starší hráči. To nemluvím o derby, tam to docela fungovalo,“ myslí si Hyský.

Podle něho musí mladí hráči prokázat kvalitu, což jim, i přesto, že jsou ve Spartě, zatím chybí. „Kádr je široký, uzdravili se Josef Šural s Václavem Kadlecem. Při vší úctě, to jsou určitě kvalitnější hráči než Dudl, Havelka a další mladí,“ má jasno.

Zizou sbírá starty v Dukle

Z hráčů na hostování si nejlépe vede Zinedin Mustedanagič, který si vybojoval místo v základní sestavě Dukly a na Julisce také vsítil svůj první ligový gól v utkání proti Jablonci, který byl zároveň i vítězný.

Další z mladých komet Václav Dudl měl hostovat ve slovenské Senici, ale jeho případ má spoustu otazníků. Jelikož mu ještě nebylo 18 let, musela jeho hostování schválit FIFA. V případě, že by byla proti, vrátil by se zpátky do Sparty. Takové vysvětlení uvedl pražský klub na konci února na svém webu. O měsíc později však Dudl neodehrál za Senici v soutěžních duelech ani minutu. Místo toho se vrátil do Prahy a v sobotu poprvé nastoupil za sparťanský výběr do 19 let.

Pozdvižení vzbudila i situace ohledně stoperů Daniela Köstla a Davida Březiny. Jejichž situace se řešily zrovna v době, kdy měla Sparta problémy se středními obránci.

První jmenovaný byl během zimní přípravy v kádru druholigové Vlašimi, kde trénuje Martin Hašek. Jenže kvůli zdravotním potížím musel odstoupit a vrátil se zpět na Letnou. Do klubu tak zamířil druhý nadějný stoper Březina, který na podzim úspěšně hostoval v Senici. Jenže dosud si připsal pouze jeden start, při kterém pobyl na hřišti čtyři minuty.