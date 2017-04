Sudí Franěk o penaltě v derby: Písknul jsem bodyček, fanoušky jsem nevnímal

Na hřišti vůbec nepochyboval, že Karavajev útočícího Mingazova sejmul. Proto rozhodčí Pavel Franěk v první minutě nastavení derby pražských „S“ pískl pokutový kop. Byla to chyba, která sudího posadí na tři zápasy do ofsajdu.

Proč jste se rozhodl odpískat penaltu?

„Situaci na hrací ploše jsem viděl zcela jasně: útočící hráč Slavie Mingazov vbíhal do pokutového území soupeře a bránící hráč Sparty Karavajev vystrčil svůj bok směrem do dráhy běhu Mingazova. Došlo k vzájemnému kontaktu, který zapříčinil, že Mingazov nemohl dokončit svoji útočnou akci. Část veřejnosti řeší, že jsem přestupek posuzoval na základě toho, že Karavajev před soubojem vytrčil svoji nohu, ale tak to není. Řešil jsem pouze to, že hostující hráč zastavil nedovoleným způsobem soupeře vystrčením svého boku. Nazval bych to bodyčekem.“

Váhal jste, nebo jste měl jasno?

„Jak jsem zmiňoval, situaci jsem měl před sebou nějakých sedm metrů, byl jsem v dobrém pozičním postavení a nad svým rozhodnutím neváhal. Opakuji, že jsem viděl zřejmý přestupek bránícího hráče Sparty proti pravidlům.“

Trváte na svém názoru i po zhlédnutí situace na videu?

„Nerad bych se pouštěl do hodnocení vlastních rozhodnutí. Nechť o nich rozhodnou fundovaní lidé a především členové komise rozhodčích. Jejich vyjádření a hodnocení budu vždy plně respektovat.“

Je možné, že vás ovlivnilo i bouřlivé prostředí na Slavii, zvlášť pod tribunou Sever?

„Toto jsem absolutně nevnímal, byl jsem plně koncentrovaný na dění na hřišti.“

Pomohlo by video?

„Když si zpětně promítám třeba tuto konkrétní situaci, o níž se tolik mluví, tak ano, proč by u podobných záležitostí nemohl pomoci videorozhodčí. Jak se říká, toto nebyla zcela černobílá situace, a každý na ni může mít svůj názor. Videorozhodčí by třeba ze záznamu rozklíčoval víc. Ale já měl opravdu okamžitě jasno o přestupku hráče Sparty. Konkrétně v tomto případě by nejvíce pomohla kamera za brankou, která však stejně nyní v Edenu chyběla. Zůstává tak otázkou, jak komplexní obrázek by videorozhodčí vlastně měl.“

V utkání se objevila ještě jedna situace, kde se mohlo mluvit o penaltě. V 59. minutě upadl Frydrych po zákroku Kadlece. Tam jste odpískání zvažoval?

„S asistentem Pavlem Peřinou jsme se okamžitě shodli, že o nedovolený zákrok nešlo, proto jsem nechal pokračovat ve hře.“

Zvažoval jste přerušení zápasu kvůli petardám ze sparťanského kotle?

„K užití pyrotechniky docházelo, ale většinou vždy na druhé straně hřiště, než kde se zrovna hrálo. Pořadatel vzápětí vždy reagoval rozhlasovou relací a po naší vzájemné diskuzi situace nikdy nezašla tak daleko, abychom byli nuceni řešit přerušení utkání.“

Pískal jste někdy těžší zápas?

„Derby je absolutní top zápas v každé sezoně, ať se děje cokoliv – platí to pro hráče i nás rozhodčí. Nejsem výjimkou a samozřejmě jej řadím ve své kariéře velmi vysoko.“

