Plzeň pod Horváthem: Sázka na staré známé a způsob hry a la Vrba

Navenek nijak zvlášť. Šéfové klubu ale věří, že se uvnitř mužstva atmosféra pročistí. Horváth by měl pomoci tomu, že se odšpuntuje napětí, hráči se odbrzdí a na jejich výkonnosti to bude znát. Jednoznačné je, že s odchodem Pivarníka a jeho kolegů zmizely výrazné třecí plochy.

Jak bude Plzeň hrát?

Jan Kovařík překonává jihlavského brankáře Jana Hanuše, skluz Petra Tlustého gólu také nezabránil • Foto Michal Beránek (Sport)

Na západě Čech stále nostalgicky vzpomínají na výkony pod Vrbou. Ty současný tým nenapodobí, pokusí se jim ovšem alespoň přiblížit. Horváth vsadí na stejný způsob hry jako jeho osudový kouč. Viktoria bude spoléhat na rozestavení 4-2-3-1. Pod Pivarníkem se občas hrálo na dva útočníky, to nyní nebude téma. Na koho bude Horváth spoléhat? : Jisté je, že dojde ke změnám v sestavě. A to především v křídelních postech. Do základní sestavy se určitě vrátí Jan Kovařík (na snímku), do kterého je Horváth „zamilovaný“. Oceňuje především jeho milimetrové centry z levé strany. Dveře do elitní jedenáctky se znovu otevírají Milanu Petrželovi, kterého Pivarník po duelu se Slavií odstavil.