Plzeň pod novými trenéry? Horváthovo kolečko i sázka na Petrželu

Poprvé si stoupli na plzeňskou střídačku jako muži, na nichž leží největší tíha za výsledek. Zdeněk Bečka a Pavel Horváth převzali trenérské otěže po odvolaném Romanu Pivarníkovi a vedli obhájce titulu v pátek v Hradci Králové. Dočkali se důležitých tří bodů po výhře 1:0, nicméně na hřišti to stále nebylo úplně ono. Co všechno premiéra nových trenérů v západočeském týmu přinesla?

Kolečko kolem Horvátha, Bečka v obleku

Pavel Horváth si k sobě v Hradci během pauzy svolal hráče a udílel jim pokyny • Foto Michal Beránek (Sport)

Zdeňka Bečku v Plzni korunovali oficiálním šéfem, Pavel Horváth má být tím, kdo tahá za nitky v roli jeho prvního asistenta. Bečka poprvé na utkání přišel ve slušivém saku a hodnotil zápas na tiskové konferenci, Horváth zůstal v teplákové soupravě. Při zápase tým před střídačkou víc řídil Bečka, nicméně jeho asistent mu seděl za zády a často přidával důležité rady. O poločase za stavu 0:0 spolu šli jako poslední do plzeňské šatny a pečlivě rozebírali, co mužstvu řeknou. S přibývajícím časem se Horváth dostával do ráže a tým stále hlasitěji dirigoval. Na začátku druhé půle ze hry kvůli zranění odstoupil pomezní sudí a přestalo se hrát. Horváth si v tu chvíli vzal několik hráčů kolem sebe do kroužku a udílel jim pokyny. Kouzelné tlačítko, aby Plzeň začala hrát fotbal s titulovými ambicemi, ale nová trenérská dvojice nezmáčkla. Viktoria se dál trápila, byť brala důležité tři body za těsnou výhru.