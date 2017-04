Dva góly, chytrá patička. Prostě to tak vyšlo, radoval se Mešanovič

Karviné jste vstřelil téměř třetinu svých gólů, které jste v sezoně zatím nastřílel. Čím to je?

„To je náhoda, určitě se nepovažuju za nějakého specialistu na Karvinou. Prostě to tak vyšlo. Jsem rád, protože tohle byl moc těžký zápas. Karviná je opravdu výborný mančaft a proti nám to ukázala.“

V čem tkví její největší nebezpečí?

„Mají hodně vysokých a soubojových hráčů. My teda taky, ale oni dokázali ve druhém poločase hru hodně zjednodušit, nakopávali to dopředu a dokázali získávat odražené míče. Myslím, že ze začátku druhé půle byli určitě lepším týmem než my.

Jsme rádi, že ty body máme, protože tady se lehce nezískávají a získávat nebudou.“

Góly, které jste vstřelil, si byly dost podobné. Pokaždé jste byl v šestnáctce tam, kde jste být měl…

„Ano, na správném místě. A dorazil jsem to tam. Jsem typ útočníka, který si pořád to správné místo hledá. To se mi dařilo i v minulých zápasech, jenže v těch jsem šance neproměňoval. Teď ano. A jsem určitě moc rád.“

Slavia v Karviné splnila cíl, pro který si přijela: v tabulce ePojisteni.cz ligy se dotáhnout zpátky na rozdíl jediného bodu od první Plzně. Neměla to ale jednoduché, aktivně hrající domácí na její vedoucí gól odpověděli, a výhru 2:1 si červenobílí zajistili až deset minut před koncem. Dvěma trefami se o ni postaral Muris Mešanovič.

Překvapilo vás, že Karviná v úvodních minutách vyrukovala do utkání velmi aktivně?

„Je fakt, že zpočátku tam opravdu něco měli, ale pak jsme se s tím srovnali a byli jsme lepším týmem my. Ve druhé půli to bylo chvíli zase naopak, byli patnáct minut lepší, zjednodušili hru a dělali nám problémy. Trenér nás upozorňoval na to, že Karviné kolem 70. minuty začínají ubývat síly. Takže jsme věděli, že to v závěru můžeme rozhodnout. Povedlo se, ale už jsem říkal, tady se body lehce získávat nebudou.“

Po dvou remízách jste už nutně potřebovali vyhrát. Tím spíš, že Plzeň zvládla svůj duel v Hradci Králové a odskočila vám na čtyři body. To vás mohlo dostat pod tlak. Nebo ne?

„Nás mrzela ta remíza v Liberci, protože jsme hráli dobře a měli jsme na to zápas vyhrát. Neproměnili jsme šance. Derby jsme naopak moc dobře nezvládli, to nás všechny mrzelo. Utkání v Karviné se nám naštěstí povedlo, Plzeň je před námi jen o bod a do konce sezony zbývá ještě sedm zápasů. Když se budeme dívat sami na sebe, věřím, že to Plzni hodně znepříjemníme. Budeme rozhodně bojovat až do konce.“