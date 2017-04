Děsivá srážka v Jablonci! Diop byl v bezvědomí, sezona mu skončila

Mířil do souboje, oči měl upřené na míče, který stačil ještě odehrát, a pak to přišlo. Srážka s obráncem Matějem Hanouskem předčasně ukončila Damemu Diopovi pobyt na hřišti. Duel s Jabloncem (0:2) zlínský forvard nedohrál. V bezvědomí zamířil do nemocnice. „Podle mých posledních informací má Dame zlomenou lícní kost. Po převozu do Zlína a splasknutí otoku ho čeká operace. V této sezoně už určitě hrát nebude.“ uvedl v pondělí pro iSport.cz manažer Fastavu Zdeněk Grygera.