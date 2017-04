Děsivá srážka v Jablonci! Diop skončil v bezvědomí, musel do nemocnice

Mířil do souboje, oči měl upřené na míče, který stačil ještě odehrát, a pak to přišlo. Srážka s obráncem Matějem Hanouskem předčasně ukončila Damemu Diopovi pobyt na hřišti. Duel s Jabloncem (0:2) zlínský forvard nedohrál. V bezvědomí zamířil do nemocnice.