Kapitán Jugas otevřeně: o jarní bídě Zlína i lasech ze Sparty a Slavie

Desátý pokus o výhru. Přímý souboj s rozjetým sokem o páté místo. Dost důvodů pro to, aby se Zlín proti Teplicím ( PŘÍMÝ PŘENOS od 17.00 ZDE ) konečně zmátořil a potvrdil činy, že podzimní krasojízda nebyla úletem. Do dnešní bitvy povede nalomený tým kapitán Jakub Jugas (24), jenž je na radaru tuzemské elity v čele se Spartou a Slavií. „Ještě máme práci tady,“ neutíká z mateřského klubu.

Také si na jaře prošel malým peklem. Nepovedl se mu zápas s Hradcem Králové, k chybám se postavil čelem. „Bylo to pro mě velké zklamání,“ přiznává. Přesto si Jakub Jugas zachoval i během neúspěšného období svou úroveň a pozici jednoho z nejlepších stoperů v soutěži. Očekává se, že v létě půjde za lepším. Předtím však hodlá protáhnout Zlín do předkola Evropské ligy.

Jste zklamaný z vašich výsledků?

„Samozřejmě, že to není v normě. Nevyhráli jsme na jaře sedm zápasů a k tomu dva poslední na podzim. Už je tady zase to co loni. Každý se mě ptá, jak je to možné, ale já na to odpověď neznám. Samozřejmě, s Hradcem Králové to byla katastrofa (1:3), v Karviné taky nic moc (0:1). Ale se Slováckem, se Spartou a s Plzní jsme šance měli. Jen jsme je nedali. Nějaká výhra 1:0 nám chybí. Byl by to první impulz, třeba by to pak šlo líp. Musíme na tom najít něco pozitivního.“

Zlín opakuje příšerné jaro z minulé sezony. V Jablonci prohrál 0:2, v novém roce stále čeká na vítězství a v tabulce klesá níž a níž. Jablonečtí se na "ševce" dotáhli už na rozdíl tří bodů díky gólům Ondřeje Mihálika a Mirzada Mehanoviče.

To fakt jde?

„Teď máme opět možnost to zlomit. Dá se říct, že v sobotu se rozhodne. Proti Teplicím je to asi naše poslední šance. Jestli ji nevyužijeme, nejspíš už nám zbude jen jedna cesta do Evropské ligy. A to přes domácí pohár.“

Vidíte nějaké styčné body mezi loňským a letošním jarem?

„Doufal jsem, že to nebudeme muset srovnávat. (úsměv) Bohužel to minulé jaro opakujeme. Kádr se průběžně obměňuje a myslím, že dnes jsou v týmu kvalitnější fotbalisté. Před rokem jsme byli v lize nováček a nevěděli, co s tím. Teď to máme pořád ve svých rukách.“

Bodujete málo, a přesto jste pořád reálně ve hře o čtvrté místo. To je skoro neuvěřitelné, co?

(úsměv) „Přesně tak, je to divné. Kdybychom vyhrávali, tak máme na týmy pod námi náskok třeba deset bodů. Teď jsme před Teplicemi o jeden a po dnešku to může být o čtyři. Pořád je dost času, abychom to všechno zvládli. Ale musí přijít vítězství. I když jsme půlku jara nevyhráli, můžeme se dál spoléhat jen sami na sebe.“

Je evidentní, že vám chybí stabilní útočník-střelec a brankami vůbec nepřispívají záložníci s obránci. V posledních devíti zápasech se trefil jen Jean-David Beauguel, a to dvakrát.

„Když hraje David, je vpředu cítit. Bohužel jednou může, pak se zraní. O Dameho (Diopa) jsme v Jablonci přišli, Tonda Fantiš po dlouhém zranění ještě formu hledá. Když nastoupí, bojuje a pomůže. Ale góly nám prostě chybí. Na podzim nám tam spadlo všechno, na jaře skoro nic. Nabaluje se to, je to těžší a těžší.“

Už to ovlivňuje psychiku, co?

„Jsme profesionálové, musíme to zvládnout. Někdo to samozřejmě bere hůř a jiný líp. Ale všichni si to musíme v hlavě srovnat. V některých zápasech jsme to nedokázali a projevilo se to na hřišti.“

Na zimním soustředění v Turecku jste tvrdil, že jste připravení lépe než před rokem. Stojíte si za tím?

„Začali jsme remízou v Liberci. Pak jsme doma, dá se říct, válcovali Plzeň. Kdybychom vyhráli 1:0, jsme zpátky. Mohli jsme porazit Slovácko, vyhrát i na Spartě. Ani jednou to bohužel nevyšlo. Výsledky nepřišly. Asi nám to jde líp proti papírově silnějším, kteří proti nám hrají fotbal. Pak přijedeme do Karviné a je pro nás těžké potvrdit pozici v tabulce.“

Vám osobně nevyšel duel s Hradcem. Jak jste se s tím vyrovnal?

„Bylo to pro mě velké zklamání, špatný výkon. Neschovávám se za to. Něco už jsem odehrál a vím, jak se zachovat. Když to řeknu blbě, byl to jeden takový zápas ze třiadvaceti. Hlavně jsem se soustředil na Liberec, abych to nezopakoval. Nebabral jsem se v tom, za tři dny byl další zápas. To mi pomohlo a naštěstí to dopadlo dobře. Myslel jsem, že nás výhra v poháru nakopne. Jeli jsme potom do Jablonce a prvních pět minut jsme hráli na jeho půlce. Jenže jsme dostali ze soupeřovy první šance gól a zase se nám to celé sesypalo.“

Zlín - Hradec Králové: Jugas se vrhl po Pazderově centru, ale hlavičkoval mimo

Zasáhlo vás vážné zranění Dameho Diopa, který si zlomil kosti v obličeji?

„Nejdřív jsem si myslel, že půjde jen o otřes mozku a za dva týdny bude zpátky. Ale tohle zranění je do konce sezony. Je to hodně nepříjemné, máme zase o útočníka míň. Moc lidí nám nezbývá. Vuky (Vukadin Vukadinovič) za ním byl v úterý v nemocnici, zprávy máme. Přejeme Damemu brzké uzdravení a doufáme, že se na nás přijde podívat.“

Kam po sezoně přestoupíte? Do Sparty nebo do Slavie?

„To jsou pořád jen spekulace. Něco tam asi bude, ale nic konkrétního nevím. Ještě máme nějakou práci ve Zlíně, kterou musíme dokončit. Zatím jsme tady nic nedokázali…Za dva měsíce se můžeme bavit jinak. Člověk se samozřejmě chce posunout.“