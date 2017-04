Kouč Karviné po prohře v Příbrami vybouchl: Ostuda! My nechtěli vyhrát

Jak si výbuch na půdě týmu z chvostu tabulky vysvětlujete?

„Budu stručný. V první řadě musím pogratulovat domácím k dobrému a bojovnému výkonu. Ukázali, jak se hraje o záchranu. My jsme neukázali zhola nic, dostali jsme se do vedení a pak jsme jen přihlíželi, jak domácí kombinují, bojují a chtějí vyhrát. My vyhrát nechtěli, domácí nás ve všem předčili. Musíme nad sebou hodně zapřemýšlet.“

Co tedy konečnému výsledku říkáte?

„Beru to jako ostudu. Dostat čtyři góly je jedna věc. Ale způsob, jakým to probíhalo, druhá. Celé naše vystoupení to podtrhuje.“

Kde byl hlavní problém?

„Hráči se nenechali přesvědčit, že tu běhají stejně dobří hráči jako oni. Rozdíl byl pouze v bodovém zisku. Naši hráči se dostali do pohody, měli jsme hru na něčem postavenou, možná nám ty dobré výkony ublížily. Možná jsme si mysleli, že jsme dál, než jsme. Realita není pěkná.“

Stouply hráčům úspěchy do hlav?

„S tím jsme pracovali, to je normální. Šest zápasů jsme neprohráli, dostali jsme se v tabulce vysoko, o hráčích se začalo mluvit. Je na každém, jak se s tím vypořádá. Nelámal bych nad týmem hůl. Je zdravý, ale tentokrát to nebylo ono. Domácí nás předčili ve všem. Co mě zaráží, že nás přehráli fotbalově. V tom jsme narazili.“

