Smolař Bohemians Jindřišek: Penaltu nedali lepší střelci, vystihl mi to

Faul Pavla Čmovše na unikajícího Jana Kuchtu byl evidentní, rozhodčí Zbyněk Proske správně nařídil penaltu. Bohemians dostali v Mladé Boleslavi výtečnou možnost, jak strhnout nerozhodný stav 1:1 na svou stranu.

Jenže kapitán hostů Josef Jindřišek na Luďka Vejmolu nevyzrál, kopl míč na pravou gólmanovu stranu a Vejmola se zaskvěl. Utkání tak plichtou i skončilo.

„S trenérem studujeme střelce před každým utkáním, zhruba jsem věděl, kam to může Pepa Jindřišek kopnout. Šel jsem trochu napřed, zaplaťpánbůh že tam mířil. On je kope dobře, přesně, má to utažené,“ popisoval Vejmola.

„Nedal jsem ji, kopl jsem ji špatně. Nedali lepší střelci než já. Někdy jde gólman hodně napřed, ne pokaždé se na něj hráč koukne. Teď jsem nečekal, chtěl jsem to kopnout na tuhle stranu. Šel napřed, vystihl mi to a chytil ji,“ líčil Jindřišek.

Oba hráči se při stejné situaci potkali nedávno, v pohárovém rozstřelu v Ďolíčku Jindřišek proti Vejmolovi uspěl. „Na stejnou stranu jsem penaltu proměnil. Asi si to pamatoval. Navíc nekopal jsem první penaltu, takže i při nějakém rozboru mu trenér poradil, kam to kopu,“ přiznal zkušený záložník Bohemians.

Domácí v tu chvíli ani nedutali. „Trnul jsem hodně. Musím říct, že jsem se ani nedíval. Když pak všichni kolem mě zařvali, byl jsem rád,“ popsal boleslavský útočník Lukáš Železník, který byl už v tu chvíli na lavičce náhradníků.