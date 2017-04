Sparťanský zmar! Lafata vzal jasný gól Pulkrabovi, Koubek zašil Holka

Na Spartě leží pořádná deka. Utrápená výhra s Brnem ji sice lehoučce nadzvedla, ale na dlouho to nepomohlo. V Jihlavě předvedli letenští hráči velmi špatný výkon a prohráli 0:1. Navíc se ukázalo, že když už se nedaří, tak pořádně. Na sparťanské kopačky se tak nalepila i smůla, navíc si hráči vzájemně zrovna nepomohli.

Hodně smolný moment pro Spartu přišel už v 15. minutě. Aktivní pravý obránce Vjačeslav Karavajev navedl míč a poslal do vápna Jihlavy nebezpečný centr. Ten už se chystal uklidit z metru do prázdné branky Matěj Pulkrab.

Ovšem před mladým útočníkem byl ještě kapitán David Lafata. Ten reflexivně vykopl nohu, jenže to tak nešťastně, že vlastně omylem udělal výborný obranný zákrok. Před Pulkrabem míč odkopl. Ten se jen chytal za hlavu.

Ještě více musela sparťany mrzet situace ze 47. minuty. Brankář Tomáš Koubek místo odkopu zvolil hodně riskantní rozehrávku na Maria Holka. Jenže ho dost zašil, hostující stoper se ocitl mezi čtyřmi napadajícími hráči soupeře.

Zkušený Holek situaci nezvládl. Míč si ukopl a soupeř ho o něj obral. Sparťanský obránce pak už jen sledoval, jak Hronek přihrál Ikaunieksovi a ten uklidil míč do prázdné branky. Jihlava šla do vedení 1:0.

"Bylo to na riziko. Takhle jsme udělali chybu, a ta rozhodla. Bohužel jsme potom na ni nedokázali odpovědět, což byla další chyba," hodnotil rozhodující situaci Holkův parťák ve stoperské dvojici Lukáš Mareček.

To už poctivou defenzivou do konce zápasu udržela. Sparta se do větších šancí dostat nedokázala. „Sice jsme vyhráli na přihrávky, ale 30 metrů od branky,“ povzdechl si po zápase zklamaný útočník Sparty Josef Šural.

