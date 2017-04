Chci v Liberci vyhrát, burcuje Kušnír. S týmem kdysi zažil úspěchy

Bývalý reprezentační obránce Ondřej Kušnír se v dresu Dukly Praha vrací do Liberce, kde za dobu svého působení 2012-2013 zažil mnoho úspěchů včetně postupu v Evropské lize. Před odchodem do zahraničí nastoupil na libereckém stadionu naposledy právě proti Dukle Praha v listopadu 2013. „Na utkání si už nepamatuju,“ přiznává. Hosté vyhráli tehdy 1:0 a teď by tento výsledek znovu bral.

Jaké máte na liberecké angažmá vzpomínky?

„Jenom ty nejkrásnější spojené s úspěchy. V lize jsme po tom, co tým dobyl titul (2011/2012) skončili třetí, dařilo se nám v Evropské lize, kde jsme do ní postoupili přes italské Udinese Calcio a obstáli i v těžké základní skupině (Sevilla, Freiburg, Estorial). Moc hráčů v libereckém kádru už ale nezůstalo, těším se víc na lidi, kteří se okolo něj pohybují. Maséři, kustod, Honza Nezmar. Věřím, že něco uhrajeme, i když Liberec má kvalitní mužstvo a nepatří tam, kde je.“

Čím si vysvětlujete liberecký pokles?

„Hráli Evropskou ligu a vím, že není jednoduché zvládat dvě soutěže. Pak měli hodně zraněných. A smůla se jich drží pořád, neposkládají několik zápasů stejnou sestavu. To je velký problém, lepí to, jak se dá.“

Na podzim na Juslice vzájemný duel skončil bezgólovou remízou. Byla to ztráta?

„Byl to především hezký zápas. Ve vysokém tempu, nahoru dolů, šance na obou stranách. Dal se přirovnat k Evropské lize. Byli jsme první poločas jednoznačně lepší, po přestávce Liberec. Remíza byla spravedlivá.“

Šest zápasů odoláváte osmé žluté kartě, která by představovala trest na dvě utkání. To jste si to tak hlídal, abyste mohl v Liberci nastoupit?

„To vůbec ne, takhle to nevnímám, proti komu budu případně stát. Jdu do každého souboje naplno, nijak jsem se nešetřil. Žlutá karta může přijít kdykoli. Ale těším se na místní fanoušky, snad si mě pamatují, jsem přesvědčen, že jsem je při svém angažmá nezklamal. Prožil jsem tam krásný rok a půl. Díky výkonům v Liberci jsem se dostal zpátky i do reprezentace.“

Dukla hraje dobře, ani nejlepší týmy ji nepřehrávají, ale výsledkově to znát není. Jako v posledním duelu doma s Mladou Boleslaví, kdy jste prohráli 1:2. Kdy se to zlomí?

„Máte pravdu, nejsme proti nikomu horším týmem. Boleslav jednou vystřelila na bránu a dala dva góly, vítězný jsme si dali sami (Jakub Podaný). Příležitostí máme dost, dostáváme ovšem hloupé góly. Chceme to v Liberci zlomit a zvítězit.“