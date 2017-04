Jsem v euforii. Podcenili nás, jásal po výhře nad Spartou jihlavský Hronek

Když odjížděl autobusem k zápasu a dozvěděl se o vítězství Příbrami nad Karvinou, nebylo Petru Hronkovi dobře po těle. Jihlava v tu chvíli spadla na poslední místo tabulky. „Hodně jsem znervózněl. Nebudu lhát, že ne. Nebylo to nic příjemného, ale bojovností jsme to uválčili,“ líčil jihlavský záložník po senzačním vítězství nad Spartou 1:0. Byl to právě on, kdo ukradl míč Mariu Holkovi a parádním pasem nabil Davisu Ikaunieksovi na jediný gól utkání.

Jak se zrodila rozhodující akce zápasu?

„Strašnej presink na začátku a ve finále to vyústilo v gól.“

Tušil jste, že by mohl Mario Holek udělat chybu?

„Někdo od nás ho tlačil k lajně a já tam takhle intuitivně chodím na stopera pokaždé. Naštěstí to vyšlo. Hned jak jsem vybojoval míč, věděl jsem, že tam Davis je. Proto jsem chtěl Koubka vytáhnout co nejvýš, aby to mohl jen uklidit.“

Zaskočili jste velkého favorita. Co cítíte?

„Je to strašně fajn pocit. K vítězství nás dovedla bojovnost. Myslím, že Sparta nás hodně podcenila. Příští týden proti Plzni takhle určitě hrát nebude. Ale v tom je naše výhoda. Nikdo s námi nepočítal a my to bojovností uválčili.“

Jen uválčili? Nic jiného v tom nebylo?

„Moc dobře jsme věděli, co budou hrát. Ale bylo to i o srdci. Minulý zápas to od nás bylo takové falešné. Teď jsme do toho šlápli na 150 procent. Každý si to dal v hlavě dohromady.“

Po odchodu Michala Bílka vás vedl nový trenérský štáb. Co všechno se změnilo?

„Nic se neměnilo. Spíš jsme nastavili pohodu. Nešli jsme do zápasu s tím, že musíme. Šli jsme si to užít a vyšlo to.“

Věříte po nejkrásnější výhře v sezoně v záchranu?

„Stoprocentně. Jsem v euforii, nejradši bych hned hrál dál a dál. Aby to už bylo hotový.“

<p><span id="docs-internal-guid-a10da131-735d-b745-9698-66832c2d85c1"><span>Sparta poprvé v ligové historii prohrála s Jihlavou, které stačil k výhře nad favoritem jen jeden gól. Pomohli jí k němu svou chybou Tomáš Koubek s Mariem Holkem, prosadil se Davis Ikaunieks. Vysočina se tak pod vedením nového trenéra Josefa Jinocha hned radovala z překvapivé výhry.</span></span></p>