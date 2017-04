Zemanův penaltový skok. Mohl letět až do Vídně, zuřil kapitán Slovácka

Rozmohl se nám tady takový nešvar… Tři uplynulá kola fotbalové ePojisteni.cz ligy se nesou ve znamení sporných pádů, po kterých sudí ukázali na penaltový puntík. K hraniční situaci došlo i v neděli v Plzni.

Běžela 66. minuta utkání. Zeman si z levé strany navedl balon do vápna, kde se ho snažil zblokovat Veliče Šumulikoski. Kapitán Slovácka šel do skluzu, plzeňský záložník přes něj upadl a sudí Pavel Orel pískal. Marek Bakoš proměnil a jubilejním 100. gólem pečetil skóre na konečných 2:0.

Opakované záběry ale jasně ukazují, že o penaltu nešlo. „Bohužel, teď jsem viděl v televizi záběr, nebyla to penalta. Zeman si naskočil pěkně, klidně mohl letět až do Vídně,“ zlobil se Šumulikoski. „Spíš jsem šel blokovat balon, on si to posunul metr ode mě, viděl, že to nestíhá a naskočil do mě. Takový silný mančaft a ještě dělá tohle. Pro fotbal v Čechách je to špatně.“

Plzeň - Slovácko: Zeman upadl přes skluzujícího Šumulikoského, Bakoš proměnil penaltu – 2:0

Plzeň se k situaci před druhou brankou vyjadřovat příliš nechtěla. „Pořádně jsem to neviděl, nejsem tu od toho, abych to nějakým způsobem hodnotil,“ prohlásil po utkání domácí trenér Zdeněk Bečka.

„Nedokážu vám říct, protože to bylo defacto přes celou diagonálu hřiště. Až se podívám, budu se schopný vyjádřit. Rozhodčí penaltu odpískal, Bakoš ji proměnil a pak už bylo velice těžké se zápasem něco udělat,“ doplnil trenér Slovácka Stanislav Levý.

Odpískaná penalta hned vyvolala bouřlivé diskuze. „Už aby to bylo…“ okomentoval situaci na Twitteru trenér David Holoubek a přidal obrázek videopřehrávače. Právě situaci, kdy Zeman pomohl k penaltovému pádu, by videorozhodčí mohl snadno rozpoznat a zabránit špatnému posouzení celé akce.

Plzeň díky domácí výhře navýšila náskok na Slavii, kterou čeká v pondělí velikonoční dohrávka s Hradcem. Aktuálně je Viktoria v tabulce první s 56 body, „sešívaní“ jich nasbírali 52.