Co stihla Plzeň proti Slovácku: Zemanův zkrat i skok, ztráta kapitána a milník

Podívejte se na nejdůležitější okamžiky zápasu Plzeň - Slovácko • FOTO: koláž iSport.cz Plzeňské tři body se v utkání se Slováckem (2:0) nerodily vůbec lehce. Domácí favorit sice šel poměrně brzy do vedení, ale hosté dlouho kousali. Uklidnění přinesla až penalta Marka Bakoše, které předcházel přihraný pád Martina Zemana. Komplikaci znamenalo i zranění kapitána Hubníka, pro kterého utkání skončilo už ve 22. minutě utkání. Co obhájce titulu v nedělním duelu stihl?

Ztráta kapitána Hubníka 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Slovácko: Hubník se zranil v souboji s Navrátilem a musel střídat • VIDEO iSport TV Klíčový pilíř plzeňské defenzivy na hřišti tentokrát dlouho nepobyl. Roman Hubník si při jednom ze soubojů pochroumal žebra, nejspíš o soupeřovy kopačky, když padal na zem. Ve 22. minutě odkráčel s bolestivým výrazem na plzeňskou střídačku a do hry šel Tomáš Hájek. Plzeň utkání se Slováckem i bez svého kapitána zvládla, nicméně pro šlágr na Spartě příští neděli je z plzeňského pohledu zásadní, aby Hubník utkání stihl. „Byl na vyšetření v nemocnici, už je zpátky, jedná se o naraženinu žeber. Věřím, že to na Spartu bude v pořádku,“ uvedl po utkání plzeňský trenér Zdeněk Bečka. Stop leteckým dnům! Teatrální divadýlka hráčů degradují fotbal

Petrželovo sólo a Zemanův zkrat 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Slovácko: Fantastický Daněk! Vychytal Zemanovu tutovku • VIDEO iSport TV V 62. minutě se Milan Petržela nadechl k výtečnému sólu. Nejlepší hráč zápasu pelášil s míčem z vlastní poloviny do otevřené obrany. Po dlouhém sprintu doběhl až do vápna a předložil balon úplně volnému Martinu Zemanovi. Plzeňští fanoušci už se chystali křičet gól, Zemanovi zbývalo jen uklidit míč do sítě. Jenže plzeňský záložník situaci podcenil a zamířil doprostřed branky. Přesunující se gólman Daněk ještě stihl zakročit a vyrazit dorážku na roh. „Viděl jsem Zemáka, štvalo mě, že to neproměnil, pro oko diváka by to bylo pěkné,“ zlobil se Petržela po utkání v rozhovoru pro Českou televizi. Zemanův penaltový skok. Mohl letět až do Vídně, zuřil kapitán Slovácka

Vymyšlená penalta 720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Slovácko: Zeman upadl přes skluzujícího Šumulikoského, Bakoš proměnil penaltu – 2:0 • VIDEO iSport TV A zase se řeší penalta… Martin Zeman „předvedl“ své „umění“ v 66. minutě. S míčem na noze vběhl do vápna Slovácka, zastavit se ho snažil skluzující Veliče Šumulikoski. Když plzeňský záložník spatřil protihráče pod sebou, předkopl si míč kolem něj do strany a po kontaktu s kapitánem Slovácka padl k zemi. Pavel Orel ukázal na penaltu a Marek Bakoš přidal uklidňující druhý gól. „Bohužel, teď jsem viděl v televizi záběr, nebyla to penalta. Zeman si naskočil pěkně, klidně mohl letět až do Vídně,“ zlobil se Šumulikoski. Měl pravdu, Zeman si pro penaltu evidentně šel a předvedl to, co v minulých kolech Ruslan Mingazov ze Slavie a Josef Šural ze Sparty.