Hušbauer: Výhry Plzně jsou na sílu. Za týden budeme muset fandit Spartě

Jak se vám líbí takhle vysoká výhra?

„Podle výsledku se zdá utkání jako lehké, ale snadné to nebylo. Podařil se nám dát rychlý gól, pak druhý, čímž jsme se uklidnili. Ve druhém poločase jsme byli klidní asi až moc, zbytečně jsme pak přestali hrát a oni chodili do brejků.“

Hradec do zápasu šel se zbytečně velkým respektem. Cítíte, že se vás soupeři bojí?

„Chtěli hrát po zemi. Když jsme je napadali, měli s tím velké problémy. Věděli, že dlouhými míči to na naši vysokou obranu bude těžké.“

Čím jste dal váš gól?

„Myslím si, že to byla taková ruka u těla. Napůl ruka, napůl břicho.“

Slavia - Hradec Králové: Škoda přihrál o břevno Hušbauerovi, ten dal na 4:0

Šel jste za míčem cíleně, nebo už jste slavil střelu Milana Škody?

„Spíš už jsem myslel, že budu slavit Milana. Jeho lob jsem dohrával, jen kdyby náhodou.“

Jste bod za Plzní, ta hraje příští kolo na Letné. Budete fandit Spartě?

„Budeme muset. Hrajeme o dva dny dřív, když vyhrajeme, budeme první my. Pak to bude mít Plzeň na Spartě těžké. Věřím, že ta zabojuje, protože už musí a že nám pomůže.“

Jak reálně vidíte šanci na titul, i podle toho, jak hraje momentálně Plzeň?

„Plzni se momentálně herně nedaří, jak by asi chtěla. Většinou to vyhrají na sílu. Vyrovnané to bude nejspíš až do konce. Mají teď o bod víc, tak jsou na koni.“

Hušbauer po výhře Slavie: Necítím větší tlak než ve Spartě

<p dir="ltr"><span>Slávisté se před utkáním s Hradcem Králové oficiálně dozvěděli, že jejich majitel, společnost CEFC, se stává také vlastníkem stadionu v Edenu. A radostnou zprávu oslavili čtyřgólovým výpraskem soupeře bojujícího o záchranu. Červenobílí tak jsou po 24. kole zase jen o bod druzí za Plzní.</span></p>

CELÝ SESTŘIH: Slavia - Hradec Králové 4:0. Vysokou výhru řídil kapitán Škoda

<p><span>Fotbalová Slavia hlásí další významný milník. Její vlastník, jímž je čínská společnost CEFC, ovládne také stadion v Edenu, kde pražský klub hraje své domácí zápasy. Před dohrávkou 24. kola ePojisteni.cz ligy s Hradcem Králové to potvrdil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Velkou oslavu plánuje klub 30. dubna u příležitosti dalšího domácího utkání proti Jablonci, kdy chce představit své další záměry. Vstupné na tento zápas by mělo být zdarma pro vybrané fanoušky.</span></p>

Hotovo! Slavia má vlastní stadion, Číňané koupili Eden