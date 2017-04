Šilhavý po Hradci: Jestli chceme obstát v Evropě, musíme hrát takhle

Může být spokojený. Trenéra Slavie Jaroslava Šilhavého potěšili jeho svěřenci vysokou výhrou nad Hradcem 4:0. Slavia se opět přiblížila vedoucí Plzni na rozdíl jediného bodu a bude čekat na její zaváhání. „Abychom předskočili Plzeň, musí někde klopýtnout. Jestli to bude na Spartě, vadit nám to nebude,“ usmíval se kouč po utkání.

Jak se vám líbil zápas s Hradcem?

„Pro nás jsou to důležité tři body. Splnili jsme roli favorita, zaslouženě jsme vyhráli. První poločas byl kvalitnější, povedl se nám vstup do utkání. Aktivitou jsme donutili soupeře k chybám, dali jsme do poločasu tři góly. Ve druhém poločase jsme špatně řešili stoprocentní šance. Závěr jsme měli odehrát mnohem lépe. Lidé, kteří dnes přišli, si zasloužili ještě víc. Klukům ale děkuji, že se nám podařilo snížit náskok Plzně a že jsme na Spartu zase získali tři body.“

Už teď nemůžete skončit hůř než na 4. místě, což znamená, že příští rok budete hrát poháry. Cíl je splněn?

„Jsme samozřejmě spokojení. Ještě je před námi ve hře 18 bodů, neradi bychom udělali všechny body a čekali, jak to dopadne. Cíl, tedy evropské poháry, máme splněný. Teď chceme ještě víc. Ligový pohár, titul. Být připravení a zvládnout utkání na Slovácku.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hušbauer po výhře Slavie: Necítím větší tlak než ve Spartě • VIDEO iSport TV

Vaše hra působí, že soupeře chcete dorazit. Žádáte to po hráčích?

„Každý chce vyhrávat, každý chce dávat góly. Jedeme na vítězné vlně, kluci jsou v pohodě. Když to tam padá jako dneska, tak je to super. Koukáme už dopředu, chceme hrát evropské poháry. Tam musíme hrát tímto způsobem, jinak bychom v Evropě neměli co dělat.“

Jakou roli hrají hráči s dostatečnou fyzickou sílou?

„Fyzicky silný hráč je pro mě ten, který hraje v tempu, v intenzitě a je vítězný typ. Nemusí být jen vysoký. Tito hráči nám pomáhají při standardních situacích, když se nám nedaří.“

Budete v příštím kole fandit Spartě proti Plzni?

„Abychom předskočili Plzeň, musí někde klopýtnout. Jestli to bude na Spartě, nebude nám to vadit.“

Slavia pod vaším vedením v lize neprohrála. Doufáte, že se vám podaří neporazitelnost uhájit až do konce sezony?

„Bylo by to nádherný. Ale pokud by ta série nevedla ke kýženému konci, tak je to jen statistický údaj. Logicky bych bral raději titul.“