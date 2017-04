Černého vítali na Slavii: Je super, když vám celý stadion tleská

Co se vám odehrává v hlavě, když jako soupeř střídáte a celý stadion vám tleská?

„Náš trenér je charakter a dobrý člověk. On se mě zeptal, jestli bych chtěl vystřídat. Řekl jsem, že třeba jo, že mi lidi třeba zatleskají. Nakonec to takhle dopadlo. Jsem rád, že fanoušci nezapomněli.“

Takže jste to i trochu čekal?

„Možná jsem čekal, že si pár fanoušků vzpomene a zatleská, ale nečekal jsem, že skoro celý stadion. Potěšilo mě to. Když vám celý stadion zatleská, je to super. Hrál jsem tu dlouho, dá se říct, že jsem tu doma, i když teď samozřejmě dělám vše pro to, abychom měli s Hradcem výsledky. Jsem rád, že mě takhle přijali.“



Ovšem prohráli jste jednoznačně 0:4…

„Taková porážka se mi nehodnotí dobře, ale Slavia nás potrestala po našich chybách. Hodně jsme jim to nabídli, Slavia měla dost šancí a zaslouženě vyhrála.“



Můžete si zápas za takovéhle konstelace užít? Když jste slávista, ale prohrajete 0:4.

„Znám se tu skoro se všemi, to je super. Ale abych jim tleskal za góly, to určitě ne. Užít si to nešlo. Ale když nás měl někdo porazit 4:0, jsem rád, že je to Slavia.“



Příbram a Jihlava v tomto kole vyhrály. Cítíte, že se v boji o záchranu na vás zvýšil tlak?

„Pod tlakem možná jsme, ale pořád máme bod náskok. Řekl bych, že teď přijdou zápasy, ve kterých budeme dělat body. Věřím, že se rychle zachráníme a bude klid.“



Vůbec tedy nepochybujete?

„Nepochybuju.“



Nemůže vás takhle vysoká porážka negativně ovlivnit v boji o záchranu?

„V poločase jsme si řekli, že to bylo špatné. Řekli jsme si, že se musíme soustředit, abychom ve druhém poločase předvedli lepší výkon a aby na nás nebyla deka. Řekl bych, že druhý poločas jsme tak nějak zvládli, i když jsme Slavii i tak nabídli nějaké šance. Fotbalově to ale trochu z naší strany šlo. S Libercem a další kola to bude jiné, doufám, že tady to nás nepoloží. To bychom byli hodně slabí.“

Dělají vám alespoň radost výsledky Slavie?

„Určitě. Hrají výborně, na balonu jsou silní, tým si sedl. Doufám, že udělají titul. Ale musím se soustředit hlavně na nás, to je důležitější.“



V posledních dvou kolech jste se poměřili s hlavními aspiranty na titul, Slavií a Plzní. Kdo vám přišel silnější?

„Těžko říct. Teď to bylo jiné, předtím jsme hráli doma. Myslím, že Plzeň jsme hodně překvapili, ale nesrovnával bych to. Doufám, že Slavia udělá titul, ale nebudu říkat, jestli je lepší Plzeň, nebo Slavia.“

Slávisté se před utkáním s Hradcem Králové oficiálně dozvěděli, že jejich majitel, společnost CEFC, se stává také vlastníkem stadionu v Edenu. A radostnou zprávu oslavili čtyřgólovým výpraskem soupeře bojujícího o záchranu. Červenobílí tak jsou po 24. kole zase jen o bod druzí za Plzní.

CELÝ SESTŘIH: Slavia - Hradec Králové 4:0. Vysokou výhru řídil kapitán Škoda

Ottmar po debaklu: Slavia byla ve všem lepší

Hušbauer po výhře Slavie: Necítím větší tlak než ve Spartě