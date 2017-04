Co musí Sparta změnit? Potřebuje koncepci, stálého kouče i jiný kádr

Josef Šural v čele smutnícího sparťanského týmu • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) Velké změny ve fotbalové Spartě jsou nevyhnutelné. Jestliže se chce pohnout z místa, které po sobotní porážce v Jihlavě (0:1) zavání třetí příčkou a hůř, musí v létě projít třeskem. Jiná cesta k úspěšnější budoucnosti nevede. Postupné kroky můžeme rozdělit do tří fází: určení jasné sportovní koncepce, výběr nového trenéra a přestavba kádru.

Určení sportovní koncepce Trojice Tomáš Požár, Adam Kotalík a David Holoubek na středeční tiskové konferenci • Foto Michal Beránek (Sport) Na forhontě je vedení klubu. Musí vymyslet jasnou sportovní koncepci pro následující roky, s níž naplní svou vizi. Tou je, předpokládejme, sbírání titulů a pravidelná účast v Lize mistrů. Zprvu to může bolet, úspěchy se nemusejí dostavit hned. Umění je ovšem věřit nastavené cestě a držet se jí. Za příklad uveďme Žilinu: když angažovala Adriána Guľu, kompletně přebudovala mužstvo. Staré páky skončily, protože si nový kouč zanalyzoval, že jeho náročný způsob hry nezvládnou. Přerod nějakou dobu trval, ještě minulou sezonu zakončilo mladé mužstvo pátým místem. Ve Spartě vám řeknou, že takový scénář by její příznivci neskousli. Že si kvůli velkým změnám nemůže dovolit odepsat byť jen jednu sezonu. Jenže takhle se točí v jednom kruhu a nikam to nevede. Dva tituly za deset let je fakt málo. V Žilině podobné panice nepropadli a Guľově strategii věřili. Dnes válcuje slovenskou ligu. Určit, jak chci hrát, jakým způsobem, s jakými hráči a trenérem - to je první krok. Sparťanský zmar! Lafata vzal jasný gól Pulkrabovi, Koubek zašil Holka - čtěte ZDE » Sparta poprvé v ligové historii prohrála s Jihlavou, které stačil k výhře nad favoritem jen jeden gól. Pomohli jí k němu svou chybou Tomáš Koubek s Mariem Holkem, prosadil se Davis Ikaunieks. Vysočina se tak pod vedením nového trenéra Josefa Jinocha hned radovala z překvapivé výhry.

Výběr nového trenéra Kouč Pavel Vrba (vpravo) na zápas Slavia - Plzeň. O bývalého kouče reprezentace Sparta usilovala, ale chce ho i Plzeň. • Foto Pavel Mazáč (Sport) Petr Rada je pouze dočasným řešením. Sice si přeje pokračovat, ale jeho krátkodobý úvazek prodloužen nebude. Ať už ho nahradí kdokoliv, musí zapadat do předchozího bodu. Je potřeba zarazit trend, že svou koncepci Sparta mění s každou trenérskou změnou, protože se na její lavičce točí zcela odlišné osobnosti a fotbalově jinak smýšlející lidé. Jejich výběr neodpovídá jedné strategii. Přijít musí navíc někdo, kdo má předpoklady působit na Letné déle než jednu nebo dvě sezony. Adrián Guľa? To je žilinský poklad, který bude složité vyvázat ze smlouvy. Jindřích Trpišovský? Liberci se sice nedaří, ale opakovaně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem staví půlrok co půlrok nový mančaft s minimálními prostředky. Nebýt jich, zahučel by Slovan do sestupových vod výrazněji. A pak je tady Pavel Vrba, jenž váhá a čeká na nabídku ze zahraničí. Jestliže žádná nepřijde, po sezoně bude jeho comeback do české ligy reálný. Ale chce ho i Plzeň. Rada: Chybí nám profesionalita. Tohle si hráči ve Spartě nemůžou dovolit - čtěte ZDE »