Švancara o letcích v lize: Nezastaví je ani pokuty. Občas je to už za hranou

Sám uměl občas přifilmovat pád a nijak se neschovává. Bývalý útočník Brna, Slavie, Žižkova či Slovácka Petr Švancara tak má co říct i k nedávným kontroverzním penaltám v ePojisteni.cz lize. Postupně si totiž pro pokutový kop došli Ruslan Mingazov, Josef Šural a Martin Zeman. „Když to vidíme v opakovaných záběrech, je jasné, že ani jedna nebyla,“ ví Švancara.

Bývalý ligový fotbalista, který momentálně hraje už jen pro radost v divizi, není z posledních přihranných pádů nijak překvapený. „Je to pořád stejné, i já jsem to dělal. Bude se to dít pořád, to nezastavíme. Ani pokutou,“ tvrdí Švancara.

„Ale není to jen o útočnících. Penalta je samozřejmě nejvíce vidět, ale filmují všichni. I brankář nebo obránce si rád spadne, pomůže si tím v souboji. Zakřičí au, toto bolelo, a rozhodčí mu to pískne. Nevidíme to jen u nás, je to v Lize mistrů, ve Španělsku, v Itálii. Snad jen Premier League je výjimkou,“ přemýšlí.

„Naštěstí je dnes taková doba, že můžeme ty viníky potrestat a občas je pokutovat,“ pokračuje. Ale to není nic proti těm hráčům. I když to není fair play, tak chtějí vlastně získat něco pro svůj tým. Ano, je to nečestné, ale třeba zákazem startu bych je netrestal. Nemyslím si, že to je v českém fotbale zase tak strašné, i když teď se to sešlo,“ dodává.

Zeman a Šumulikoski? Chápu oba

Naposledy rozvířila emoce penalta na záložníka Plzně Martina Zemana, který zcela úmyslně naběhl do skluzujícího obránce Slovácka Veliče Šumulikoskiho. Ten byl pochopitelně velmi naštvaný.

„Chápu ho, protože on to udělal velmi dobře, ten skluz si hlídal. Jenže Zeman toho i tak chytře využil. To nebyla chyba obránce, Zeman si do něj vyloženě kopl. Z opakovaných záznamů je jasné, že to penalta nebyla. Ale rozhodčí v první chvíli vidí kontakt. Zeman využil situaci a vytěžil z ní 100%,“ říká Švancara.

Podobně vidí i penalty na záložníka Slavie Ruslana Mingazova a útočníka Sparty Josefa Šurala. „To je ten stejný případ. Určitý kontakt tam byl, i když pak vidíme, že to penalta nebyla. Využili postavení hráče a situace,“ myslí si.

„Je pravda, že někdy je to až moc teatrální. Říkám tomu, že to už je za hranou Petra Švancary,“ usmívá se. Přesto by například zákazy startu za podobné pády neuděloval. „To ne. Myslím, že třeba Zeman už si na to teď dá pozor. Nikdy to ale naplno nevyhubíme,“ říká.

Řešením jedině videorozhodčí

Pokud Švancara mluvil o tom, že filmování a přihranné pády ve fotbale nikdy úplně nezastavíme, jedno řešení přece jen vidí. Alespoň v klíčových situacích. Videorozhodčí. „Použití videa se mi strašně líbilo v utkání Francie – Španělsko. Zdrželo to zápas jen o minutu, která se nastavila. Těch sporných momentů během utkání zase tolik není, vyřeší se to rychle,“ tvrdí.

„Videorozhodčí je jediná cesta, jak to eliminovat. Rozhodčí pískne penaltu, ale zavolá si a pak třeba rozhodne, že to penalta nebyla a hráč dostává žlutou kartu. Za třicet vteřin je vyřešeno,“ zakončuje.

