Rada netušil nic o aféře v Plzni: Nevím to. Opravdu. To jste mě zaskočili

Soustředit se jen na svůj tým. Touto strategií se před utkáním s Plzní zřejmě řídí kouč Sparty Petr Rada. Jak jinak by ho mohla minout zpráva o potížích dvou hráčů Viktorie, kteří mají podíl na jeho posledním titulu.

Jenže právě to se stalo. Reakce Petra Rady byla výmluvná: „To ani nevím. Nevím. Opravdu. Nevím to. To jste mě zaskočili. Já to opravdu nevím, můžete si myslet, co chcete, já jsem to ani nezaregistroval. Teď jste první, kdo mi to říká. To není moje parketa, je to na jiné úrovni a pro někoho jiného. Nic vám k tomu neřeknu, já se zajímám o sport.“

Vaněk a Kopic figurují jako svědci v případu dealera Vítězslava Meišnera, který je obžalovaný z distribuce drog. Vaněk, jenž působí v ruské Ufě, si podle obžaloby od něj drogy kupoval, podle dealerovy výpovědi u soudu si drogy navzájem dávali. Kopic obžalovanému půjčil půl milionu korun.

K případu se dnes poprvé vyjádřil také předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Oba hráče zná z dob jejich působení v jabloneckém klubu, který vlastní. „Fotbalovou asociaci ČR rozhodně nenechávají chladnými informace o údajném zapojení dvojice Vaněk, Kopic do zmiňované kauzy. Zatím nechceme vyvozovat žádné unáhlené závěry, celé téma hodláme nejdříve interně projednat na půdě fotbalové asociace a následně hledat nástroje k řešení."

Z vrcholných fotbalových funkcionářů kauzu komentoval ještě šéf nejvyšší soutěže Dušan Svoboda. „Beru to primárně jako interní záležitost klubu, v němž ti fotbalisté hráli či jeden z nich stále hraje. Na druhou stranu z žádného takového excesu radost samozřejmě nemám,“ řekl pro radio Impuls. Celou záležitostí se bude podle něj zabývat Ligový výbor, jehož místopředsedou je plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

